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【七一回歸】富裕小輪7.1往來北角、觀塘及啟德航線免費搭乘

社會 13:33 2022/06/29

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（富裕小輪網頁截圖）

富裕小輪今日（29日）宣布，為慶祝香港回歸25周年，將於7月1日市民乘搭「北角-觀塘-啟德」渡輪航線將會免費，以分享香港回歸祖國的歡愉氣氛。

本港多間機構為慶祝香港回歸25周年亦紛紛推出優惠及活動，包括港鐵透過應用程式「MTR Mobile」推出「一拍有獎」抽獎，送出共7.5萬份獎品，包括港鐵全年免費車票，詳情即看【下一頁】。科興控股（香港）有限公司亦贊助全港市民回歸日無限次免費乘搭九巴1號線，來往竹園邨及尖沙咀碼頭，詳情即看【下一頁】

海洋公園早前已推出一系列優惠，包括為特區同年同月出生的壽星送上買一送一門票優惠，又與香港JW萬豪酒店推出staycation 套票，並邀請逾5,000名基層家庭成員到訪海洋公園和水上樂園，詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳麗娜

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