【幼稚園入學】了解幼稚園4大教學法特色　專家教2原則選校︰不應盲目追捧

▲ 啟文幼稚園學術顧問伍寶珠博士建議，家長先了解各種教學法的特色，是否適合自己的孩子。

筆者經常被問到該如何為幼兒選擇合適的幼稚園。這大概可從硬件、軟件兩個較科學的層面作出考慮。硬件是指學校環境、配套設施；軟件則指學校課程、老師教學法等等。不同的幼稚園都會標榜其與別不同的特色課程，例如主題教學、繪本教學、方案教學、蒙特梭利教學，近年還有些幼稚園標榜其課程是以外國成功教育模式，如芬蘭式、瑞典式的教育內容為藍本，以圖把外國課程本土化。

筆者認為，家長為幼兒選校，不應只着眼於幼稚園標榜的「噱頭」，更不應人云亦云，盲目追捧。須知道，學前教育的重點是幼兒為本，課程內容應配合幼兒發展需要，以其能力、興趣，以至生活化的學習內容為首要考慮。因此，並不是外國成功的教育模式，本土照單全收就能見效。家長不妨先了解各種教學法的特色，是否適合自己的孩子。

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所學要連繫生活

以主題教學而言，課程一般以主題先行，配以不同學習活動，貫穿6大學習範疇。園內教學活動是否生活化，讓幼兒把所學連繫生活，其設計的活動是否配合幼兒發展需要，引起幼兒學習興趣相當重要。

至於繪本教學，繪本當然是課程中最重要的元素，是故園內能按不同級別，選取優質繪本最為重要。而各級各類繪本的亮點能否配合適切的主題施教，以及老師施教時的提問技巧，皆直接影響幼兒的學習效能。

方案教學的精髓則在於幼兒「想知」而非老師「想教」。老師須懂得聆聽幼兒的想法，適切引導幼兒討論。在研習的過程中讓幼兒發掘想知的事，繼而假設、驗證想法、歸納結果，最後把研究所得與人分享，這正正是方案教學重視的「科學精神與步驟」及綜合應用能力。

幼兒學習敏感期

蒙特梭利教學強調由幼兒自己決定「做甚麼」，從做中學。一個「預備的環境」因此尤為重要，而老師需要有能力依據幼兒學習的「敏感期」加以引導或調整學習環境。家長選擇此類幼稚園則需了解園內環境、教具的安排，以及老師是否有該等訓練與能力。

芬蘭式、瑞典式教育重視體驗式學習，以及自我學習能力。課程強調大量戶外活動的自我發現式體驗，老師亦要有讓幼兒適性發展、發揮自己專長的能力。

每種課程均有其利與弊，而即使標榜同樣的課程，幼稚園內的執行能力不同，其效果自然亦有所不同。也就是說，校本如何實施課程的核心價值，是否有能力滿足幼兒自主探索、自發學習，尊重幼兒發展需要，前綫老師如何施教，以及園內上上下下有否不斷進修的習慣，還是故步自封？凡此種種都是選校的關鍵。

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「如何選擇合適幼稚園」

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