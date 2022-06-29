【正能量】獲贈二手電動輪椅恍如重獲新生　中風康復者重投社交生活不再消沉【內附輪椅轉贈計劃詳情】

▲ 中風康復者許天僑（左）及義工張嘉星（右）日常皆以電動輪椅代步，直言輪椅等於他們的一雙腳。（黃建輝攝）

對於部分殘疾人士來說，輪椅就等於他們的一雙腿，依靠它走路、行動。輪椅壞了，車輪、電池壽命盡了，並不代表輪椅的生命終結，有一群有心人，把它修理好賦與「新生命」，更推出電動輪椅轉贈計劃，讓輪椅人士不再獨困在家，重新投入社會。

肢體殘障人士及照顧者資源中心自強協會，早年成立了一個電動輪椅轉贈委員會，成員來自輪椅使用者及6區區長（該會的區長計劃，在全港12區有一個互助區長制，接洽區內的輪椅使用者。），更於2021年3月展開電動輪椅轉贈計劃，計劃源起，自強協會中心主任吳恩兒細說因由：「過往協會收到巿民捐贈的電動輪椅，只擺放在中心內，日積月累，數量多至要借隔鄰地方安置。使用對象包括訂了輪椅未到期送貨的人，我們會不收按金和借用費免費借出；也有部分輪椅會作訓練之用，予學生和義工作同理心訓練試坐輪椅。」

除此以外，尚有大量輪椅剩下，有些摩打壞掉的輪椅基本上已報銷，會拆下其零件、車輪，留作其他輪椅維修及配件所需。

▲ 自強協會中心主任吳恩兒指輪椅轉贈計劃有賴一群義工們支持，由檢查、維修都由他們包辦，成就一件美事。（黃建輝攝）

關顧非綜緩人士

他們常遇上一個難題，因換輪椅會留起舊電池，所以捐來的輪椅大多欠缺電池，幸早前得到一善心人捐款該會購買了一批電池，想到電池輪椅俱備，於是萌生這個電動輪椅轉贈計劃。「一部電動輪椅售價最少5萬，高至六、七萬也很平常，我們的計劃是希望填補現時社會的服務縫隙。因綜援領取者可向社會福利署申請買輪椅，費用全免，惟一些收入和資產超過綜援領取限額、沒有工作的殘疾人士來說，卻是沉重負擔。」

此計劃的申請門檻調得較低，申請者個人收入不超過兩萬元及個人總資產不過10萬元的非綜緩人士。「我們有個友善的理念是，計劃都有資產審查，但申請者的資產不會與家人一同審查，只計算個人資產，希望更多人受惠。」

該會中心執委及義工張嘉星表示，申請者只要是「四輪之友」會員便可，必須操作電動輪椅及取傷殘金，以及要有殘疾人士登記證註明是肢體傷殘，當中包括大腦痙攣、中風、工傷交通意外傷及頸椎脊椎、小兒麻痺、肌肉萎縮症等患者。

中風後消沉數年

中風康復者許天僑是此計劃的受惠者，10年前55歲的他中風，病情嚴重，入ICU足足一個月，走過鬼門關，身體狀況卻如半歲大的BB，不能站、不能坐、說話能力也大不如前，手腳不靈活，大小便也不能自控需用上紙尿片。「因為表達未能自如，因此常常發脾氣，留院接近一年才能返家。」

▲ 有了電動輪椅，不良於行的殘疾人士可以周圍去，到各區探索及活動。（被訪者提供）

回到家中他都是經常發脾氣、亂摔東西，家人初時都能忍受，過了兩、三年，關係變得惡劣，許天僑勤做物理治療想改善病況也沒大進展，花了很多金錢在治療上，個人變得消沉。如是者過了幾年，他覺得長此下去不是辦法，人突然像開竅般，開始外出參加社區中心的活動，又參與大學專為中風人士復康舉辦的職業治療、物理治療和言語治療。

獲配二手德國輪椅

中風後他因為深層血管阻塞，整個人四分三失去活動能力，尤其右邊身體最受影響。「幸好是我個性看不過眼就會出聲，例如到酒樓飲茶見人打尖也會據理力爭，所以經常與人口角，言語區恢復得最快。」他笑着說。

由醫院出院時，他已開始租輪椅代步，期後添置了一部台灣電動輪椅，2017年加入了自強協會成為會員。當他第一部電動輪椅用了7年後，因車身支架已破損需要更換，本來想自費買一部，心目中盤算只能負擔約5萬元。「問過兩間復康用品公司，本說好的價錢最後都突然加價，超出我的預算，於是向自強申請輪椅轉贈計劃，獲配一部德國製二手電動輪椅，欣喜不已。」

電動輪椅是許天僑不可或缺的生活伙伴，有了它可以經常周圍去，港九新界都有他的足迹。「現在有東鐵、西鐵、港鐵，去不同區閒逛都好方便。」

免費檢查及維修電動輪椅

使用電動輪椅前，吳恩兒指宜先由職業治療師給予意見，選擇一部適合使用者身體功能的輪椅及教授如何操作。由於電動輪椅多是殘障者的代步工具，車輪及電池的損耗性大，坊間私人公司檢查費已要600元，自強協會是全港免費協助病人檢查及維修電動輪椅的機構，僅需自備零件便有師傅代為更換。

本港的道路工程無時或已，對輪椅人士往往是一大障礙，張嘉星指另一常遇問題是駕駛人士常把車輛停泊在路壆下斜位置，令輪椅人士無法通過。「有時我們因此需要沿着馬路邊行駛，險象環生，因為駕車都有盲點，我們坐在輪椅上矮了一截，駕駛者視綫上未必看到輪椅使用者。」為保安全，許天僑在電動輪椅上裝上一些閃燈如「死火燈」般，讓駕駛者察覺。

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社工獲輪椅重投工作

吳恩兒相信駕駛者並非故意停泊在路壆下斜位置，未為意是輪椅者重要上落位，她曾向運輸署提出建議，在路壆下斜位置髹上綫條或圖案，讓駕駛人士以茲識別。

計劃已一年多，吳恩兒最深刻的個案是，一個因長期洗腎導致需坐輪椅的女士，獲自強協會轉贈一部輪椅，可重投社區在一間機構從事熱綫社工。後來她因病離世，家人把輪椅捐回協會，再轉贈其他有需要人士，遺愛人間。

張嘉星認同，輪椅就等同他們的一雙腿，有它可以上班、外出，沒有它只能困在家中，日子度日如年。「我試過部輪椅要回廠維修長達半年。輪椅朋友如遇同樣情況，可向協會借輪椅度過這段時間，就不用困在家。」

呼籲捐輪椅電池

吳恩兒指除輪椅外，也呼籲巿民可捐贈輪椅電池，因該會收來的電動輪椅，電池要大約五至六成效能才可以用，可是大部分只餘兩成壽命，曾有申請者已獲配二手車架，卻沒有電池可用，寧願退回車架。一台全新輪椅電池費用達八千元，而且因輪椅每日使用令損耗性大，一般只能用3年，如獲捐贈可大大減低輪椅人士的負擔。

自強協會輪椅轉贈計劃詳情

記者：周美好