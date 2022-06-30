【賞你食】第五周半價餐飲現金券早上10時開售　OpenRice平台上選購【附登記連結】

▲ 第五周半價餐飲現金券早上10時開售。（林宇翔攝）

香港旅遊發展局推出「賞你食」餐飲優惠，由6月2日起一連6星期、每逢周四推出共2萬套半價現金券，涵蓋超過800間本地餐廳。市民可在推廣期內以半價購買兩款原價為200元及400元的現金券（詳情即看【下一頁】）。

第五周「賞你食」半價餐飲現金券今日（30日）早上10時開售。

市民可以在OpenRice平台上，從超過160個「優質旅遊服務」計劃認可餐飲商戶﹑逾800間本地餐廳中挑選心頭好，並以用100元及200元，購買分別為200元及400元兩款現金券。每人限購每款現金券各一套。

旅發局指，整個「賞你食」活動合共會推出2萬套半價現金券，名額有限，售完即止。

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記者：陳麗娜