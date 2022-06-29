【雷神奇俠4】入場前5大備忘　影后妮坦莉寶雯回歸撼影帝基斯頓比爾

Marvel Studios的《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）將於7月6日上映，今次《雷神4》有5大入場前備忘。

1.復仇者元祖個人系列首拍第4集

泰格韋替替（Taika Waititi）二度執導《雷神奇俠》系列，而《雷神奇俠4︰愛與雷霆》則成為MCU首個超級英雄個人電影系列拍到第4集，超越《鐵甲奇俠》（Ironman）（共3集）和《美國隊長》（Captain America）（共3集）。

其實，就算計團隊系列的集數，也超越《銀河守護隊》（The Guardians of the Galaxy）（即將推出第3集）。

導演泰格韋替替執導《雷神奇俠3》時，注入瘋狂搞笑元素，令觀眾看得過癮，今次大家都熱切期待更多令人耳目一新的笑料及劇情。

本片更是繼《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange In the Multiverse of Madness）後，在MCU 第四階段托闊更大宇宙！

2.金像影帝變身屠神狂者

另外，曾在《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）飾演蝙蝠俠的金像影帝基斯頓比爾（Christian Bale）首度加盟MCU，飾演大反派屠神者戈爾（Gorr The God Butcher）。在故事內，此角色因質疑信仰，於是屠神求道。

而一向愛為所接拍嘅角色注入獨有風格，度身訂造演繹方法的基斯頓，最近在訪問中透露，為準備演這位屠神狂者，參考經典驚慄片《不死殭屍︰恐慄交響曲》（Nosferatu，1922），甚至90年代末經典電音名曲Aphex Twin的《Come To Daddy》MV，更揚言在片場太沉溺入戲令氣場過猛，搞到同場演員唔太敢同佢傾計。

3. 女雷神重鎚回歸

影后妮坦莉寶雯（Natalie Portman）強勢回歸MCU，再度飾演珍福斯特（Jane Foster）。

而且她更由女神變身成爆肌神威雷神（Mighty Thor），並在雷神Thor面前揮動原本已被海娜（Hela）破壞的雷霆戰鎚（Mjolnir），使出前所未見有如「流星雨」一樣的勁爆全新大招迎敵。

「人鎚兩失」的Thor能否重奪珍福斯特芳心？妮坦莉寶雯表示，從未為一部戲如此大隻過去拍大量動作場面。女雷神一雙力量澎拜的雙臂，令人萬分期待她的全新故事線！

4.雷神騷最強肉體

基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演的雷神在《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）後，加入銀河守護隊，與闊別大家一段時間的銀河守護隊眾人：星爵（Star Lord）、獵布拉（Nebula）、達拉斯（Drax）、樹人（Groot）、火箭（Rocket）和曼迪斯（Mantis）一同浪跡銀河。

今次《雷神奇俠4︰愛與雷霆》內，雷神除繼續他的身心靈自我追尋之旅外，今次更進行地獄式肉體改造，與舊戰友們一起並肩作戰。

雷神由啤酒肚打機宅宅再度化身爆肌男神，更被眾神之神宙斯（Zeus）（羅素高爾飾）剝光豬騷一身完美肌肉。

5.天界、宇宙和新聖域界大戰

上集《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）打破《雷神》系列一貫風格，以畫面的斑爛色彩及搶耳配樂為觀眾帶來強勁新鮮感，劇情亦幽默搞笑，凸顯導演泰格韋替替爆笑中見窩心、瘋狂裡藏幼細的功力。

今回故事由宇宙橫衝直撞到由女武神瓦爾基里（Valkrie）當上新國王後在地球慢慢回復繁盛的新聖域界，而托爾遇到強大敵人屠神者戈爾，是否代表聖域以至整個宇宙都陷入危機？

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