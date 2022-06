【雷神奇俠4】入場前5大備忘　影后妮坦莉寶雯回歸撼影帝基斯頓比爾

Marvel Studios的《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)將於7月6日上映,今次《雷神4》有5大入場前備忘。

1.復仇者元祖個人系列首拍第4集

泰格韋替替(Taika Waititi)二度執導《雷神奇俠》系列,而《雷神奇俠4︰愛與雷霆》則成為MCU首個超級英雄個人電影系列拍到第4集,超越《鐵甲奇俠》(Ironman)(共3集)和《美國隊長》(Captain America)(共3集)。

其實,就算計團隊系列的集數,也超越《銀河守護隊》(The Guardians of the Galaxy)(即將推出第3集)。

導演泰格韋替替執導《雷神奇俠3》時,注入瘋狂搞笑元素,令觀眾看得過癮,今次大家都熱切期待更多令人耳目一新的笑料及劇情。

本片更是繼《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange In the Multiverse of Madness)後,在MCU 第四階段托闊更大宇宙!

2.金像影帝變身屠神狂者

另外,曾在《蝙蝠俠:黑夜之神》(The Dark Knight)飾演蝙蝠俠的金像影帝基斯頓比爾(Christian Bale)首度加盟MCU,飾演大反派屠神者戈爾(Gorr The God Butcher)。在故事內,此角色因質疑信仰,於是屠神求道。

而一向愛為所接拍嘅角色注入獨有風格,度身訂造演繹方法的基斯頓,最近在訪問中透露,為準備演這位屠神狂者,參考經典驚慄片《不死殭屍︰恐慄交響曲》(Nosferatu,1922),甚至90年代末經典電音名曲Aphex Twin的《Come To Daddy》MV,更揚言在片場太沉溺入戲令氣場過猛,搞到同場演員唔太敢同佢傾計。

3. 女雷神重鎚回歸

影后妮坦莉寶雯(Natalie Portman)強勢回歸MCU,再度飾演珍福斯特(Jane Foster)。

而且她更由女神變身成爆肌神威雷神(Mighty Thor),並在雷神Thor面前揮動原本已被海娜(Hela)破壞的雷霆戰鎚(Mjolnir),使出前所未見有如「流星雨」一樣的勁爆全新大招迎敵。

「人鎚兩失」的Thor能否重奪珍福斯特芳心?妮坦莉寶雯表示,從未為一部戲如此大隻過去拍大量動作場面。女雷神一雙力量澎拜的雙臂,令人萬分期待她的全新故事線!

4.雷神騷最強肉體

基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)飾演的雷神在《復仇者聯盟:終局之戰》(Avengers:Endgame)後,加入銀河守護隊,與闊別大家一段時間的銀河守護隊眾人:星爵(Star Lord)、獵布拉(Nebula)、達拉斯(Drax)、樹人(Groot)、火箭(Rocket)和曼迪斯(Mantis)一同浪跡銀河。

今次《雷神奇俠4︰愛與雷霆》內,雷神除繼續他的身心靈自我追尋之旅外,今次更進行地獄式肉體改造,與舊戰友們一起並肩作戰。

雷神由啤酒肚打機宅宅再度化身爆肌男神,更被眾神之神宙斯(Zeus)(羅素高爾飾)剝光豬騷一身完美肌肉。

5.天界、宇宙和新聖域界大戰

上集《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor: Ragnarok)打破《雷神》系列一貫風格,以畫面的斑爛色彩及搶耳配樂為觀眾帶來強勁新鮮感,劇情亦幽默搞笑,凸顯導演泰格韋替替爆笑中見窩心、瘋狂裡藏幼細的功力。

今回故事由宇宙橫衝直撞到由女武神瓦爾基里(Valkrie)當上新國王後在地球慢慢回復繁盛的新聖域界,而托爾遇到強大敵人屠神者戈爾,是否代表聖域以至整個宇宙都陷入危機?

