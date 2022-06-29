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【廣州分校】科大將於廣州設分校　按國家統一招生政策招收本科生

社會 14:30 2022/06/29

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科大廣州分校設計圖片。（科大提供）

教育部批准香港科技大學在廣州設立分校，學校位於廣州南沙區，由廣東省人民政府管理，按照國家統一招生政策規定招收本科生，頒發香港科技大學（廣州）證書。

學校辦學地址位於廣州市南沙區。首批課程包括人工智慧、資料科學與大資料技術、智慧製造工程等三個本科專業，以及先進材料、智慧交通、微電子等15個碩博士專業。按照國家統一招生政策規定招收本科生，頒發香港科技大學（廣州）畢業證書、學士學位證書及香港科技大學學士學位證書，依據有關規定實施香港科技大學碩士學位和博士學位教育，頒發香港科技大學碩士學位和博士學位證書。

香港科技大學（廣州）是經教育部批准設立的第三所內地與香港合作大學，前兩所分別為2005年設立的北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院和2014年設立的香港中文大學（深圳）。此外，香港城市大學（東莞）近日也獲批籌備設立，待完成籌設工作後，可向教育部申請正式設立。

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記者：黃穎津

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