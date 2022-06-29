吳君如獲邀任奧斯卡評審　成本年新增成員唯一香港演員代表

▲ 吳君如獲邀成為奧斯卡評審。（經濟日報圖片）

吳君如去年監製兼主演的《媽媽的神奇小子》叫好叫座外，更在今屆香港電影金像獎獲9項提名，而且君如更憑此片角逐影后。

而且《媽媽的神奇小子》亦代表香港提名「第94屆奧斯卡頒獎禮」最佳國際電影，雖然未能打入15強，但已是一份肯定。

在昨晚（6月28日）奧斯卡大會公布新增的評審名單，吳君如獲邀當評審，也是今年名單上唯一香港演員。著名外國電影媒體《Variety》，介紹吳君如曾參演作品提到《歲月神偷》及《古惑仔情義篇之洪興十三妹》。

當中，《歲月神偷》在第60屆柏林影展獲「最佳電影水晶熊獎」。至於《古惑仔情義篇之洪興十三妹》，為君如在香港金像獎封影后之作。

▲ 吳君如憑《媽媽的神奇小子》角逐今屆香港電影金像獎影后。

今年獲邀成為奧斯卡評審的一共397人，當中包括《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）的Anya Taylor-Joy、《格雷五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）系列的占美杜倫（Jamie Dornan）等。

在過往獲邀成為奧斯卡會員的華人電影工作者，包括梁朝偉、甄子丹、張曼玉、李安、吳宇森、章子怡、劉德華，張艾嘉等。而今年新增的香港代表除吳君如外，尚有電影監製許月珍、從事電影發行工作的徐寬。

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