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【七一回歸】香港挪亞方舟門票買2送1　身份證連續包含「25」可享買1送1

社會 14:46 2022/06/29

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香港挪亞方舟門票買2送1，身份證連續包含「25」可享買1送1。（資料圖片）

為慶祝香港回歸25周年，香港挪亞方舟推出特別門票優惠，市民的香港身份證號碼只要包含連續「25」兩個字，可獲門票買1送1優惠，而其他人士也可享門票買2送1優惠，優惠期由7月1日開始，至8月31日。

香港挪亞方舟表示，符合資格之人士，其香港身份證號碼必須包含「25」連續數字，並須向香港挪亞方舟正門票務處職員及於進場時，出示有效之香港身份證明文件以供核對之用。陪同進場之遊客無需符合以上指定條件，但需要偕同合資格之優惠門票持有人一同進場。

至於其他人士，在優惠期亦可享買2送1門票優惠，其中兩位入場人士須購買成人正價門票，即可獲贈乙張成人或特惠門票。香港挪亞方舟成人門票正價為198元；特惠門票正價為158元，只適用於3歲至11歲小童、65 歲或以上長者及殘疾人士；3 歲以下幼童免費入場。

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責任編輯：李榮忠

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