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夏日派對出遊　必備100國信賴檢測棒

特約 00:00 2022/07/07

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

COVID-19 疫情仍然持續，為了保障家人與摯愛健康，每日採用的高品質快速抗原測試作定期檢測十分重要。雅培Panbio™新冠病毒快速抗原測試是高品質的快測棒，其使用方法簡單，是我們迎接夏天各類活動、參加朋友、家庭聚會的必需品。只需短短15分鐘，即可取得檢測結果，其準確度超過 95%是可靠的選擇！

超過 95%準確度　檢測信心之選

採用獲超過 95%的準確度、超過100個國家信賴的雅培Panbio™新冠病毒快速抗原測試，只要跟着清晰的圖解說明，幾個簡單步驟，即可使用鼻拭子，輕鬆做檢測，讓你與家人、朋友、同學、同事一起安心慶祝這個夏天；回到辦公室、學校，穿梭各類公共交通工具、公眾場所時，也可安枕無憂，享受生活每一刻。 

開關外遊 時刻檢測更安心

加上近日多國開關，熱愛旅遊的港人都紛紛準備出遊，到訪人頭湧湧的旅遊熱點。令人擔心的是COVID-19形勢依然嚴峻，不論本港或外國都時有感染群組出現，確診數字仍然未回落。惟有繼續保持警惕，採取預防措施，才能減少患病及傳播的風險。為求身邊摯愛安心、放心，大家都應該花上15分鐘，在上班上學前、出遊時以高品質的新冠病毒快速抗原測試做檢測。假如感到不適，更應立即進行檢測，以採取相應的防疫措施！ 

能檢測無症狀患者 保障摯愛健康

不過要真正保障至愛的健康，一定要嚴選值得信賴、準確度高、可靠，兼獲醫療專業醫護人員採用的快速抗原測試，而雅培Panbio™新冠病毒快速抗原測試更能夠有效檢測有症狀和無症狀的患者，進一步保障你的健康。

雅培Panbio™新冠病毒快速抗原測試不單是大家在新常態中的生活良品、出門旅遊的必需品，更是確保家人幸福、守護健康、讓你盡情享受夏天好選擇！ 即到萬寧、屈臣氏、裕利健康以及HKTVmall選購，立即選購：https://bit.ly/3a458B9

(特約)

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