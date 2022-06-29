【失物認領】Uber公布2022失物認領指數 手機居榜首婚戒被遺留【附認領失物方法】
社會 14:51 2022/06/29
Uber公布香港 2022 第四年度失物認領指數。統計發現，手機和銀包仍然是最常被遺留的物品。而最新指數亦顯示，被遺留的珠寶數量激增，當中更包括結婚戒指及名貴珠寶。
十大最常見失物：
- 電話
- 銀包
- 背包
- 耳機
- 眼鏡
- 衣物
- 雨傘
- 鑰匙
- 香煙
- 珠寶
十大最令人意想不到的珠寶失物：
- 結婚戒指
- AP 手錶（Audemars Piguet）
- Tiffany & Co. 心形吊墜
- 嬰兒腳鍊
- 鑽石戒指
- 金鑽手鍊
- Thomas Sabo 吊飾手鍊
- 白珍珠耳環
- Swarovski 手鍊
- 骷髏戒指
Uber表示，疫情下無現金支付方式盛行，因此今年乘客在 Uber 留下的現金減少了 60%。Uber 亦發現乘客在某些日子特別健忘，當中1月1日更是2022年中最健忘的日子，香港人亦於星期五最為健忘，屬一星期中最多手提電腦被遺留的日子。十八區中，油尖旺的乘客最健忘，其次是中環和灣仔區。
如遺留隨身物品在Uber內，市民可於Uber手機應用程式循以下步驟找回失物：
- 點擊「你的行程」，然後選擇你遺下物品的 Uber 行程
- 點擊「尋找失物」
- 點擊「聯絡司機查詢失物」
- 往下瀏覽，然後輸入你的電話號碼，並點撃「提交」
- 若你遺失了個人手提電話，可輸入朋友或家人的電話號碼 （你可以透過電腦或其他電話登入你的 Uber 帳戶）
- 系統將會連接你與該 Uber 司機夥伴
- 如果司機夥伴接聽了電話，並確認找到你的物品，可協定時間 和地點領取失物。
- 如果司機夥伴沒有接聽電話，請留言詳細描述你的物品，以及 聯絡你的最佳方法。
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：黃穎津