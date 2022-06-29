【失物認領】Uber公布2022失物認領指數　手機居榜首婚戒被遺留【附認領失物方法】

▲ Uber公布2022失物認領指數。

Uber公布香港 2022 第四年度失物認領指數。統計發現，手機和銀包仍然是最常被遺留的物品。而最新指數亦顯示，被遺留的珠寶數量激增，當中更包括結婚戒指及名貴珠寶。

十大最常見失物：

電話

銀包

背包

耳機

眼鏡

衣物

雨傘

鑰匙

香煙

珠寶

十大最令人意想不到的珠寶失物：

結婚戒指

AP 手錶（Audemars Piguet）

Tiffany & Co. 心形吊墜

嬰兒腳鍊

鑽石戒指

金鑽手鍊

Thomas Sabo 吊飾手鍊

白珍珠耳環

Swarovski 手鍊

骷髏戒指

Uber表示，疫情下無現金支付方式盛行，因此今年乘客在 Uber 留下的現金減少了 60%。Uber 亦發現乘客在某些日子特別健忘，當中1月1日更是2022年中最健忘的日子，香港人亦於星期五最為健忘，屬一星期中最多手提電腦被遺留的日子。十八區中，油尖旺的乘客最健忘，其次是中環和灣仔區。

如遺留隨身物品在Uber內，市民可於Uber手機應用程式循以下步驟找回失物：

點擊「你的行程」，然後選擇你遺下物品的 Uber 行程

點擊「尋找失物」

點擊「聯絡司機查詢失物」

往下瀏覽，然後輸入你的電話號碼，並點撃「提交」

若你遺失了個人手提電話，可輸入朋友或家人的電話號碼 （你可以透過電腦或其他電話登入你的 Uber 帳戶）

系統將會連接你與該 Uber 司機夥伴

如果司機夥伴接聽了電話，並確認找到你的物品，可協定時間 和地點領取失物。

如果司機夥伴沒有接聽電話，請留言詳細描述你的物品，以及 聯絡你的最佳方法。

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記者：黃穎津