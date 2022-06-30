【天氣預測】熱帶低氣壓升格為熱帶風暴「暹芭」　天文台今晚或改發出三號強風信號【不斷更新】

天文台預料，位於南海中部的熱帶氣旋會在未來一兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，南海北部及華南沿岸風勢逐漸增強，海有湧浪，其相關的外圍雨帶亦會帶來狂風驟雨及雷暴，若增強為熱帶風暴，將會被命名為「暹芭」。天文台提醒，7月1日前後本港風勢頗大及有狂風驟雨。

6月30日

【09:30】熱帶風暴被命名為暹芭

日本氣象廳已經將南海的熱帶低氣壓升格為熱帶風暴，並命名為暹芭。預料暹芭今日會逐漸移近廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強。受暹芭的外圍雨帶影響，本港今日下半日天氣會開始轉差，風勢會逐漸增強，驟雨會變得頻密，要特別留意當雨帶橫過香港時會帶來的強陣風。

【08:50】 今晚或改發3號風球

天文台指，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日日間與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在今日下午6時前維持。隨著該熱帶低氣壓繼續靠近廣東西部沿岸，預料本地風勢會在今晚逐漸增強，屆時天文台會考慮發出三號強風信號。

6月29日

【21:15】

天文台：一號戒備信號會在明日（30/6）中午前維持。

【21:10】

天文台在下午9時10分發出一號戒備信號。

【20:00】

天文台在下午8時按表示，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約430公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

而位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內，天文台會在今日午夜前考慮發出一號戒備信號。

署理高級科學主任郝孟騫表示，隨着熱帶氣旋逐漸移近廣東西部沿岸，本港稍後的雨勢較為頻密，7月1日風力達強風程度以及會有驟雨，周末雨勢有時頗大，直到下周初天氣都會持續不穩定。

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記者：李榮忠