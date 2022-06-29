【天氣預測】7月1日本港吹強風並有驟雨　天文台午夜前考慮發出一號戒備信號

▲ （黃建輝攝）

天文台預料，南海中部的一個低壓區會在今明兩日發展為熱帶氣旋。若系統增強為熱帶風暴，將會被命名為「暹芭」。天文台提醒，7月1日前後本港風勢頗大及有狂風驟雨（詳情即看【下一頁】）。

【20:00】

天文台在下午8時按表示，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約430公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

而位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內，天文台會在今日午夜前考慮發出一號戒備信號。

署理高級科學主任郝孟騫表示，隨着熱帶氣旋逐漸移近廣東西部沿岸，本港稍後的雨勢較為頻密，7月1日風力達強風程度以及會有驟雨，周末雨勢有時頗大，直到下周初天氣都會持續不穩定。

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記者：李榮忠