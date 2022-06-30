【風暴消息】天文台今晚10時至午夜12時改發三號強風信號　料風勢逐漸增強【不斷更新】

▲ （湯致遠攝）

天文台預料，熱帶氣旋暹芭會在未來一兩日大致移向廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強，南海北部及華南沿岸吹強風，海有湧浪。其相關的外圍雨帶亦會為該區帶來狂風驟雨及雷暴。受活躍偏南氣流影響，預料下週廣東沿岸天氣持續不穩定。天文台提醒，7月1日前後本港風勢頗大及有狂風驟雨。

6月30日

【19:45】

天文台會在今晚10時至午夜12時期間改發三號強風信號。

【16:45】午夜前改發三號強風信號

天文台指，會在午夜前改發三號強風信號。

天文台表示，過去數小時，暹芭繼續向偏北方向移動，與其相關的外圍雨帶正影響本港。按照現時預測路徑，隨著暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸並稍為增強，本地風勢會在今晚逐漸增強。

由於海面會有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

【13:45】

天文台表示，過去數小時，暹芭逐漸向偏北方向移動，並稍為增強。按照現時預測路徑，隨著暹芭繼續靠近廣東西部沿岸，本地風勢會在今晚逐漸增強，屆時天文台會考慮發出三號強風信號。

與暹芭相關的外圍雨帶已影響本港。海面會有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

【12:07】長洲泳灘錄每小時約70公里強陣風

天文台表示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在正午12時，長洲泳灘錄得每小時約70公里的強陣風。

【11:45】暹芭逐漸向偏北方向移動稍為增強

香港天文台發出最新熱帶氣旋警報一號戒備信號，現正生效。表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。熱帶低氣壓暹芭已增強為一熱帶風暴。

過去數小時，暹芭逐漸向偏北方向移動，並稍為增強。按照現時預測路徑，隨著暹芭繼續靠近廣東西部沿岸，本地風勢會在今晚逐漸增強，屆時天文台會考慮發出三號強風信號。

在正午12時，暹芭集結在香港以南約710公里，即在北緯16.0度，東經115.1度附近，預料向西北偏北移動，時速約12公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

與暹芭相關的外圍雨帶已影響本港。海面會有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

【09:30】熱帶風暴被命名為暹芭

日本氣象廳已經將南海的熱帶低氣壓升格為熱帶風暴，並命名為暹芭。預料暹芭今日會逐漸移近廣東西部沿岸一帶，並逐漸增強。受暹芭的外圍雨帶影響，本港今日下半日天氣會開始轉差，風勢會逐漸增強，驟雨會變得頻密，要特別留意當雨帶橫過香港時會帶來的強陣風。

【08:50】 今晚或改發3號風球

天文台指，按照現時預測路徑，暹芭會在今日日間與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會在今日下午6時前維持。隨著暹芭繼續靠近廣東西部沿岸，預料本地風勢會在今晚逐漸增強，屆時天文台會考慮發出三號強風信號。

與暹芭相關的外圍雨帶已影響本港。海面會有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

6月29日

【21:15】

天文台：一號戒備信號會在明日（30/6）中午前維持。

【21:10】

天文台在下午9時10分發出一號戒備信號。

【20:00】

天文台在下午8時按表示，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約430公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。

而位於南海中部的熱帶低氣壓已進入本港800公里範圍內，天文台會在今日午夜前考慮發出一號戒備信號。

署理高級科學主任郝孟騫表示，隨着熱帶氣旋逐漸移近廣東西部沿岸，本港稍後的雨勢較為頻密，7月1日風力達強風程度以及會有驟雨，周末雨勢有時頗大，直到下周初天氣都會持續不穩定。

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責任編輯：TOPick港聞組