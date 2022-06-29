【第五波疫情】再多15宗疑染BA.4或BA.5個案　187間學校增217宗個案3校需停課

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生。（陳靜儀攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。今日（29日）新增2004宗確診，當中本地個案達1849宗，另有155宗輸入個案。

昨新增3間院舍爆疫，包括1間殘疾人士院舍，2間安老院舍。沙田新生精神康復會復康宿舍有兩名住同一層的院友陽性，他們都已經接種了2劑疫苗。二人分別在6月27日28日出現病徵。他們都在南昌的庇護工場工作，同房11名院友也送院。

另外一間是西貢耆康會東蓮覺苑護理安老院，一名曾接種3針疫苗的護理員陽性，在27日出現病徵，其後快測陽性。院舍內有2同事，4名院友被界定為緊密接觸者，需要接受檢疫。第三間耆康會關泉護理安老院，當中有一名護理員、一院友陽性。

學校方面則新增217陽性，涉及186間學校，當包括36間幼兒園、89間小學、59間中學、2間特殊學校。87學校過去7日有超過2個案，因此3校群組需停課。包括：

天水圍官立中學 4C班 有4個案

天主教露德聖母幼稚園 上午高信班、愛班 上午班3個案

合一堂陳伯宏紀念幼稚園 2個案

另外，再多15宗疑染BA.4或BA.5個案，當中3宗為輸入個案，4宗無源頭。港島大潭豪宅紅山半島5座亦錄得一宗無源頭個案。另有一宗個案患者為41歲男士，在銅鑼灣如心酒店做房務主管，屬檢疫酒店，本身住在屯門富泰邨愛泰樓，6月26日檢測不確定，再化驗之後陽性，6月27日則陰性，檢疫酒店工作有定期檢測，12、15及19日均陰性，可能是接觸檢疫客人感染。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，疫情穩步上升，非爆炸性，入院數據顯示是輕症或者沒有徵狀。各區現時個案的增長，每一區都是有升幅，部分地區個案比較多，包括中西區，暫時未見哪一個升幅比較多。

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記者：袁澍