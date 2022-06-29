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【人工智能】懲教署引入人工智能學習站　協助訓練學員中式步操

社會 15:04 2022/06/29

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懲教署引入人工智能學習站，協助訓練學員中式步操。（公務員事務局 Civil Service Bureau）

懲教署由6月起引入人工智能學習站協助訓練學員中式步操，為訓練及考核提供更客觀的指標。

懲教署以早前解放軍駐港部隊儀仗隊到訪時教授的中式步操標準動作為藍本，加入教學人員和學員的表現數據，例如回應口令的反應時間、步距和肢體動作的角度等，讓人工智能學習、分析和評估，再由教學人員對每次人工智能評分作出調整。隨着數據的累積，學習站的影像分析評核亦會更加準確。

學習站的功能主要分成兩部分，第一是自我學習，讓學員在課餘時間觀看教學影片，可以獨自或參與最多5人的團隊步操訓練，並透過人工智能以影像分析給予評核，讓學員得知自己的強項和需要改進的地方。另一部分是考試模式，學員的步操考試表現同時由教學人員和人工智能評核，系統亦可紀錄每位學員考核時的表現，方便學員和教學人員一起檢視，從而讓學員能更有效地學習步操訣竅，提升表現。

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記者：黃穎津

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