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【女子排球】港隊闊別3年參與國際比賽　首奪亞洲女排挑戰盃冠軍

社會 15:18 2022/06/29

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港隊闊別3年參與國際比賽，首奪亞洲女排挑戰盃冠軍。（AVC - Asian Volleyball Confederation圖片）

香港女子成年排球代表隊本月21日到泰國參加第三屆亞洲女排挑戰盃，今次比賽為女子隊自2019年亞洲錦標賽後首次參與國際比賽。今日（29日）煞科日，港隊直落三局擊敗烏茲別克，以全勝姿態奪得本次賽事冠軍。

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港隊除在賽事首日以3:0不敵泰國隊，但亞洲前8名的泰國隊並不符合挑戰盃參賽資格，賽事只屬表演形式參與；港隊隨後以連直落三局擊敗馬來西亞及新加坡，並於昨日反勝印度3：2，最終在今日直落三局擊敗烏茲別克，奪得亞洲挑戰盃冠軍。

亞洲女排挑戰盃於6月24至29日舉行，賽事由泰國U20、印度、烏茲別克、馬來西亞、新加坡及香港6支球隊，採取單循環賽制決出冠軍。

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記者：李榮忠

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