【有機西瓜節】漁護署推介3款特色西瓜　專家兩招揀「必甜」西瓜

▲ 漁護署推介3款特色西瓜

本年度本地有機西瓜節7月1日起在多區農墟舉行，漁護署推介3款特色有機西瓜品種，包括「無籽3F-2728」、「黛安娜」和「超甜黑美人168」，售價40至50元一磅。有農墟今年產約300個西瓜，目前已接約20至30張訂單，指黛安娜最受歡迎。

漁護署農業主任（園藝）王敏維指，3款西瓜平均重約3磅，適合本地中小型家庭一次過食用，在有機市場比較受歡迎，售價約40至50元一磅。她指，想吃較甜的西瓜可以選購深綠色皮、紅肉的超甜黑美人，其甜度約12至13；至於喜歡無籽及沒那麼甜的西瓜，就可選擇淺綠色皮、紅肉的無籽3F-2728，甜度約10；而黃皮、紅肉的黛安娜西瓜糖度就位11，是較清甜之選。

王敏維表示，今年本地有機西瓜的收成較去年同期少1至2成，市民若欲購買便要「快手」。她又指，受4至5月的天雨影響，今年西瓜形狀會較細，在6月份採收的西瓜甜度也相對低，較為清甜，但近期天氣炎熱，這兩三天的西瓜長得快，若是近期採收，西瓜甜度就會較高。

王敏維香港農產品佔整體市場不足2%，漁護署沒有目標推高佔比，只望協助農友推廣本地農業，協助農友銷售，而近年屢推介黛安娜及超甜黑美人168也因它們產量高及收成穩定，即使是多雨天氣種植，期間也不會容易爆開，很受農友歡迎。

會參與本地有機西瓜節的青協有機農場今年共產約300個西瓜，會預留6至7成予西瓜節，農莊經理彭玉婷表示，現時已接獲20至30張訂單，且部分在自家網店出售的西瓜也在數小時內售罄，形容銷情理想。她提到，其中最受歡迎的是黛安娜西瓜，指黛安娜西瓜的甜度可達15，較可樂更甜，且市面上較少黛安娜品種西瓜，市民會感較新鮮，經推廣及嘗試後均有很好的回饋；她又透露，將在本地有機西瓜節提供9折優惠予顧客。

彭玉婷同時提供部分選購西瓜貼士，若拍打西瓜時有清脆及回彈的「卜卜聲」就代表西瓜水分充足，同時也可看種植日數，種植西瓜需時約100至120日，若日數充足亦會較甜。

本地有機西瓜節會在多區農墟舉行，其中7月1至3在大埔農墟買西瓜的市民可獲環保袋一個，同時亦可玩攤位遊戲。市民如欲購本地有機西瓜和季節性農產品，可在7月到農墟選購外，亦可透過菜統處的手機應用程式本地魚菜直送APP購買，或透過香港有機資源中心的網頁聯絡農友購買。

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記者：黃小冰