【高官確診】曾國衞完成隔離返回辦公室　陳國基周四恢復上班

▲ 候任政務司陳國基明日恢復上班。（資料圖片）

七一慶典即將舉行，特首辦主任、候任政務司司長陳國基，及政制及內地事務局局長曾國衞，日前確診新冠肺炎，二人快速測試已轉陰性多日，分別於今明兩天恢復上班。

陳國基於今日（29日）及明日（30日）兩天快測為陰性，則可重回社區。陳國基接受傳媒查詢表示，他將於明日上午恢復上班。

根據衞生署指引，曾國衞則於昨日（28日）及今天（29日）連續兩天快測結果為陰性，亦可重回社區。他今早已完成隔離返回辦公室。

部份政界人士日前接獲邀請函，明日下午於會展出席合照及會見環節；七一當天上午8時，金紫荊廣場會舉行升旗儀式，10時則在會展舉行香港回歸25周年大會暨第六屆特區就職典禮。特區政府主要官員本周一起入住灣仔萬麗海景酒店，提早進行隔離。

陳國基表示，二人能否出席七一慶典宣誓就職，交由政府決定。

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責任編輯：陳葆琳