【第五波疫情】今日新增2,004宗確診個案　本地感染佔1,849宗【不斷更新】

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會。

本港今日（29日）新增2004宗確診個案，本地感染佔1849宗，另有155宗輸入個案。63宗是檢疫酒店期間找出，另有27宗是檢疫後才找出。

【17:05】

旺角MOKO新世紀廣場翠園有3枱共5名食客受影響。歐家榮指其中2枱不是相鄰位置，間隔5至6張枱。

【17:00】

劉家獻指，當局有1200張一線隔離病床，現有224名病人於一線隔離病房留醫；二線隔離病床600張，19名病人留醫；北大嶼山醫院香港感染控制中心有800病床，約2000人正留醫。他強調現每日新增入院病人僅數十個，床位足夠應付現時入院人數。如有需要，會考慮調整及暫停非緊急服務，但現時足夠應付。

【16:55】

劉家獻指，醫管局可於短時間增加病床，48小時可調動2000張床，一周可調動5000張床，2周內可調動最多11500張床。他指當局會先使用北大嶼山醫院香港感染控制中心病床，如病床使用率超一半，會考慮重啟亞博等隔離中心。

【16:50】

歐家榮指，6月初起確診上升至1500至2000宗個案，反映社區存在一定傳播鏈，因隨着社交距離放寬，餐廳食肆開放時間延長，社區個案增加，疫情穩步上升。但他強調疫情不是爆炸性，而入院數據多輕症，嚴重、入院、死亡數字維持在穩定水平。而各區個案增長有升幅，但沒有特別一區升幅較大，確診數字是全港性上升。

【16:47】醫管局成立高層次緊急應變指揮中心

劉家獻公布公立醫院應對疫情最新發展。他指現時有約600新冠病人於公立醫院留醫，大多症狀輕微，少嚴重危殆個案，確診數雖上升，但公院仍能應付，未對服務構成大壓力。他希望能做到床等人，有需要病人可迅速入院。當局亦成立高層次緊急應變指揮中心，提升緊急應變能力，集合7個聯網管理層，迅速應對緊急情況。有需要可於48小時內調動逾2,000張病床。

【16:45】將軍澳醫院內科病房3名病人確診

將軍澳醫院內科病房，一名88歲女病人6月27日經入院篩查發現新冠陽性，她在潛伏期曾入住內科病房，同病格有2名女病人確診，2名病人被列作緊密接觸者，要接受隔離檢疫。3名病人正接受隔離治療，情況穩定，員工檢測結果及環境樣本均呈陰性。有關病房暫停接收新症及探訪，並進行清潔及消毒。

【16:40】15宗疑染BA.4或BA.5

再多15宗疑染BA.4或BA.5個案，當中3宗為輸入個案，4宗無源頭。

【16:36】25宗疑染BA.2.12.1

新增25宗疑染BA.2.12.1個案，13宗無源頭，包括沙田第一城19座、沙角尾南村7巷、屯門恒威工業中心、石峽尾邨6座美良樓等。2宗個案與先前個案有流行病學關聯。

【16:35】217宗學校呈報個案

今錄得217宗學校呈報個案，涉及186間學校，包括36間幼兒園、89間小學、59間中學、2間特殊學校。詳情即看：【下一頁】

【16:33】3間院舍爆疫

新增3間院舍爆疫，包括1間殘疾人士院舍，2間安老院舍，包括沙田新生精神康復會博康宿舍等。

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記者：TOPick 港聞組