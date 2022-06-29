【Uber失物】乘客留下章魚未算最奇 即睇邊款名車最常被「遺棄」
社會 15:44 2022/06/29
網約車平台Uber公布今年失物調查結果，發現乘客失物千奇百怪，有乘客遺下結婚戒指、結婚相及「結婚公仔」，更有乘客在車上遺下一袋章魚。惟要說到最多人遺下的，還是電話、銀包等。
Uber為今年司機檢到的失物進行統計，發現港人失物令人意想不到，其中十大最令人意想不到的珠寶失物包括：
- 結婚戒指
- AP 手錶（Audemars Piguet）
- Tiffany & Co. 心形吊墜
- 嬰兒腳鍊
- 鑽石戒指
- 金鑽手鍊
- Thomas Sabo 吊飾手鍊
- 白珍珠耳環
- Swarovski 手鍊
- 骷髏戒指
十大最獨特失物：
- 一串粉紅色水晶
- 黃色膠塞
- 水晶獎座
- 熱浪薯片手提布袋
- 黑金色 Montblanc 鋼筆
- 結婚相及結婚公仔
- CBD精油
- 藍綠色碎花布手巾
- 湯壺及一個裝著生日卡的透明 A4 Folder
- 一本關於格萊斯頓（Gladstone）的書
五大最令人意想不到被遺忘的食物：
- 袋裝牛油果
- 兩塊肉眼排
- 兩袋粥
- 一袋芝士和酒漏斗
- 一袋魚和章魚
十大最常見失物：
- 電話
- 銀包
- 背包
- 耳機
- 眼鏡
- 衣物
- 雨傘
- 鑰匙
- 香煙
- 珠寶
除了以上發現外，Uber亦發現，車鑰匙亦常被遺下，寶馬鑰匙最常被遺留，其次是平治、凌志、富豪及福士。另外，五大最常被遺留的產品品牌，分別是Apple、Samsung、Louis Vuitton、Bose和 Chanel。
Uber亦發現，1月1日是乘客最健忘的日子，一般而言，香港人亦於星期五最為健忘，該日最多手提電腦被遺留。地區方面，油尖旺區的乘客最健忘，其次是中環和灣仔區。
Uber提醒乘客，如發現自己在車上失物，可透過以下步驟，嘗試覓回失物。
- 點擊「你的行程」，然後選擇你遺下物品的 Uber 行程
- 點擊「尋找失物」
- 點擊「聯絡司機查詢失物」
- 往下瀏覽，然後輸入你的電話號碼，並點撃「提交」
- 若你遺失了個人手提電話，可輸入朋友或家人的電話號碼 ﹙你可以透過電腦或其他電話登入你的Uber 帳戶﹚
- 系統將會連接你與該 Uber 司機夥伴
- 如果司機夥伴接聽了電話，並確認找到你的物品，可協定時間和地點領取失物。
- 如果司機夥伴沒有接聽電話，請留言詳細描述你的物品，以及聯絡你的最佳方法。
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責任編輯：陳梓蔚