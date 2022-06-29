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【Uber失物】乘客留下章魚未算最奇　即睇邊款名車最常被「遺棄」

社會 15:44 2022/06/29

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（資料圖片）

網約車平台Uber公布今年失物調查結果，發現乘客失物千奇百怪，有乘客遺下結婚戒指、結婚相及「結婚公仔」，更有乘客在車上遺下一袋章魚。惟要說到最多人遺下的，還是電話、銀包等。

Uber為今年司機檢到的失物進行統計，發現港人失物令人意想不到，其中十大最令人意想不到的珠寶失物包括：

  • 結婚戒指
  • AP 手錶（Audemars Piguet）
  • Tiffany & Co. 心形吊墜
  • 嬰兒腳鍊
  • 鑽石戒指
  • 金鑽手鍊
  • Thomas Sabo 吊飾手鍊
  • 白珍珠耳環
  • Swarovski 手鍊
  • 骷髏戒指

十大最獨特失物：

  • 一串粉紅色水晶
  • 黃色膠塞
  • 水晶獎座
  • 熱浪薯片手提布袋
  • 黑金色 Montblanc 鋼筆
  • 結婚相及結婚公仔
  • CBD精油
  • 藍綠色碎花布手巾
  • 湯壺及一個裝著生日卡的透明 A4 Folder
  • 一本關於格萊斯頓（Gladstone）的書

五大最令人意想不到被遺忘的食物：

  • 袋裝牛油果
  • 兩塊肉眼排
  • 兩袋粥
  • 一袋芝士和酒漏斗
  • 一袋魚和章魚

十大最常見失物：

  • 電話
  • 銀包
  • 背包
  • 耳機
  • 眼鏡
  • 衣物
  • 雨傘
  • 鑰匙
  • 香煙
  • 珠寶

除了以上發現外，Uber亦發現，車鑰匙亦常被遺下，寶馬鑰匙最常被遺留，其次是平治、凌志、富豪及福士。另外，五大最常被遺留的產品品牌，分別是Apple、Samsung、Louis Vuitton、Bose和 Chanel。

Uber亦發現，1月1日是乘客最健忘的日子，一般而言，香港人亦於星期五最為健忘，該日最多手提電腦被遺留。地區方面，油尖旺區的乘客最健忘，其次是中環和灣仔區。

Uber提醒乘客，如發現自己在車上失物，可透過以下步驟，嘗試覓回失物。

  • 點擊「你的行程」，然後選擇你遺下物品的 Uber 行程
  • 點擊「尋找失物」
  • 點擊「聯絡司機查詢失物」
  • 往下瀏覽，然後輸入你的電話號碼，並點撃「提交」
  • 若你遺失了個人手提電話，可輸入朋友或家人的電話號碼 ﹙你可以透過電腦或其他電話登入你的Uber 帳戶﹚
  • 系統將會連接你與該 Uber 司機夥伴
  • 如果司機夥伴接聽了電話，並確認找到你的物品，可協定時間和地點領取失物。
  • 如果司機夥伴沒有接聽電話，請留言詳細描述你的物品，以及聯絡你的最佳方法。

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責任編輯：陳梓蔚

 

 

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