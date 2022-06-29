【Uber失物】乘客留下章魚未算最奇　即睇邊款名車最常被「遺棄」

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網約車平台Uber公布今年失物調查結果，發現乘客失物千奇百怪，有乘客遺下結婚戒指、結婚相及「結婚公仔」，更有乘客在車上遺下一袋章魚。惟要說到最多人遺下的，還是電話、銀包等。

Uber為今年司機檢到的失物進行統計，發現港人失物令人意想不到，其中十大最令人意想不到的珠寶失物包括：

結婚戒指

AP 手錶（Audemars Piguet）

Tiffany & Co. 心形吊墜

嬰兒腳鍊

鑽石戒指

金鑽手鍊

Thomas Sabo 吊飾手鍊

白珍珠耳環

Swarovski 手鍊

骷髏戒指

十大最獨特失物：

一串粉紅色水晶

黃色膠塞

水晶獎座

熱浪薯片手提布袋

黑金色 Montblanc 鋼筆

結婚相及結婚公仔

CBD精油

藍綠色碎花布手巾

湯壺及一個裝著生日卡的透明 A4 Folder

一本關於格萊斯頓（Gladstone）的書

五大最令人意想不到被遺忘的食物：

袋裝牛油果

兩塊肉眼排

兩袋粥

一袋芝士和酒漏斗

一袋魚和章魚

十大最常見失物：

電話

銀包

背包

耳機

眼鏡

衣物

雨傘

鑰匙

香煙

珠寶

除了以上發現外，Uber亦發現，車鑰匙亦常被遺下，寶馬鑰匙最常被遺留，其次是平治、凌志、富豪及福士。另外，五大最常被遺留的產品品牌，分別是Apple、Samsung、Louis Vuitton、Bose和 Chanel。

Uber亦發現，1月1日是乘客最健忘的日子，一般而言，香港人亦於星期五最為健忘，該日最多手提電腦被遺留。地區方面，油尖旺區的乘客最健忘，其次是中環和灣仔區。

Uber提醒乘客，如發現自己在車上失物，可透過以下步驟，嘗試覓回失物。

點擊「你的行程」，然後選擇你遺下物品的 Uber 行程

點擊「尋找失物」

點擊「聯絡司機查詢失物」

往下瀏覽，然後輸入你的電話號碼，並點撃「提交」

若你遺失了個人手提電話，可輸入朋友或家人的電話號碼 ﹙你可以透過電腦或其他電話登入你的Uber 帳戶﹚

系統將會連接你與該 Uber 司機夥伴

如果司機夥伴接聽了電話，並確認找到你的物品，可協定時間和地點領取失物。

如果司機夥伴沒有接聽電話，請留言詳細描述你的物品，以及聯絡你的最佳方法。

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責任編輯：陳梓蔚