【七一回歸】全港各界慶回歸25周年　一文看清多項慶祝活動及消費優惠

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全港各界慶祝香港回歸25周年，多間機構推出消費優惠與活動以慶賀及回饋市民，TOPick為大家整合多項活動詳情。

門票優惠

香港挪亞方舟機構推出特別門票優惠，市民的香港身份證號碼只要包含連續「25」兩個字，可獲門票買1送1優惠，而其他人士也可享門票買2送1優惠，優惠期由7月1日開始，至8月31日；其他人士在優惠期內亦可享買2送1門票優惠，詳情即看【下一頁】。

海洋公園推1997年7月出生市民購票買一送一，又與香港JW萬豪酒店推出staycation套票，並邀請逾5,000名基層家庭成員到訪海洋公園和水上樂園，詳情即看【下一頁】。

免費使用康樂設施及參觀博物館

康文署於本周五（7月1日）舉辦「香港特別行政區成立二十五周年——免費玩盡康樂設施」，讓市民以個人身分免費使用多項收費康樂設施，詳情即看【下一頁】。

康文署將於7月1日在天水圍舉辦「天水樂無窮．天業路公園」活動，提供不同類型的免費嬉水活動，將會集合大型吹氣滑水梯、迷宮嬉水區、手搖船及水彈床等好玩設施。現場更設有懷舊攤位遊戲，包括撈金魚、幸運釣鴨樂等。市民可於6月23日分起報名；另有小量名額，可供即場參加。

康文署轄下的13個博物館亦於7月1日當天供市民免費入場，包括：

香港藝術館

香港文化博物館

香港歷史博物館

孫中山紀念館

茶具文物館

香港鐵路博物館

葛量洪號滅火輪展覽館

羅屋民俗館

李鄭屋漢墓博物館

香港電影資料館

三棟屋博物館

油街實現

香港視覺藝術中心

香港科學館及香港太空館常設展廳於7月1日免費開放，天象廳節目除外。另外，科學館將於7月8日起展出由香港賽馬會呈獻的「八大‧尋龍記」，屆時將會有多組完整度超過9成的一比一恐龍化石展出，展覽免費入場。

免費搭九巴

科興贊助市民7.1免費搭九巴1號線，來往竹園邨及尖沙咀碼頭，途經油尖旺、九龍城等九龍區心臟地帶，當日可無限次乘搭，詳情即看【下一頁】。

免費搭乘渡輪

富裕小輪7.1往來北角、觀塘及啟德的航線免費搭乘，詳情即看【下一頁】。

新渡輪送出合共1,000張船飛，市民可於7月1日免費乘搭旗下的港內線或離島渡輪，新渡輪已於6月28日及6月29日早上10時在不同碼頭派發免費船飛，每人限取乘船贈券2張。使用免費船飛者，須在選乘之航班開航前30分鐘抵達碼頭，向職員出示該券以安排乘船。

全日免費搭電車

中國太平保險集團於7月1日（星期五）舉辦「慶祝回歸廿五載 和諧香港開新篇」為主題的免費電車乘車日活動。當日上午將會在石塘咀城西道電車站舉行隆重的啟動儀式，隨後更有6小時的電車巡遊慶祝活動。

免費搭乘4條指定小巴路線

香港灣仔區各界協會舉辦「香港特別行政區成立25周年慶典」，於7月1日可以免費乘搭4條指定小巴路線，包括專線小巴14M、21A、21M，以及30號。

港鐵送年票

港鐵透過應用程式「MTR Mobile」送出7.5萬份獎品，當中包括25張港鐵全年免費車票、其他車程優惠及電子禮券。市民由6月28日起一連3個星期二，只要於下午2時至4時登入「MTR Mobile」，即可參加大抽獎，每次送出2.5萬份獎品，詳情即看【下一頁】。

全新循環巴士線遊覽西九龍多個地標

期間限定循環巴士線「West Kowloon ARTOUR」將於2022年7、8、11、12月及2023年1月1日期間的所有周末與公眾假期（2022年7月3日除外），於下午2時至下午6時免費為市民提供服務。由M+ （西九文化區）出發，途經長沙灣D2 Place、荔枝角饒宗頤文化館，再到石硤尾美荷樓、南昌街，最後返回M+ （西九文化區）；全車程大約45分鐘，詳情即看【下一頁】。

特別版「幻彩詠香江」

旅發局於7月份推出特別版的「幻彩詠香江」，每晚8時起，逾50幢建築物及地點將發射光束，配合音樂照亮維港兩岸海傍，詳情即看【下一頁】。

免費展覽

新鴻基地產表示，新地慈善基金成為慶回歸活動的協辦單位，匯聚齊白石等逾20位大師的原作及數十件當代藝術創作精品，將在新地旗下天際100展出，包括齊白石的《蝦》、林風眠的《秋》、李可染的《牛性純馴時亦強犟》、吳冠中的《青城天下幽》等。公眾可由7月3日至13日參觀，主辦方將於7月1日起公布免費預約參觀方法。

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記者：陳麗娜