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【一國兩制】人民日報：習近平引領「一國兩制」香港實踐行穩致遠　指明前進方向

政治 16:06 2022/06/29

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《人民日報》發表評論文章，稱國家主席習近平引領「一國兩制」行穩致遠。（資料圖片）

香港即將迎接回歸25周年，內地官媒《人民日報》發表署名文章，稱國家主席習近平站在戰略和全局的高度，就香港工作發表一系列重要講話，作出一系列重要指示批示，為推動「一國兩制」在香港的實踐行穩致遠指明瞭前進方向，提供了根本遵循。

《人民日報》以「堅定不移維護香港長期繁榮穩定　習近平總書記引領『一國兩制』香港實踐行穩致遠」為題，指出面對香港復雜嚴峻甚至一度風高浪急的局勢，以習近平同志為核心的黨中央高瞻遠矚，堅持「一國兩制」方針不動搖，堅守原則底線不退讓，以高超的政治智慧和非凡的膽略果斷作出有關重大決策。

文章續指，現時在中央、特區政府和社會各界的共同努力下，香港已實現由亂到治的重大轉折，正處在由治及興的關鍵時期，「一國兩制」的強大生命力得到充分彰顯，稱正是因為有以習近平同志為核心的黨中央掌舵領航，「一國兩制」在香港的實踐才如同在大海上遇到風浪的輪船一樣，劈波斬浪、化險為夷。

文章強調，「愛國者治港」是「一國兩制」的應有之義。香港是中國的一個特別行政區，愛國愛港是每一名特區從政者必須堅守的政治倫理，也是基本法和香港國安法的明確規定。

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責任編輯：陳葆琳

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