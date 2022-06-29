【FIFAe World Cup】港產90後「FIFA電競球王」出征英國世界杯　新世界：全力支持員工為港爭標

▲ 90後的楊子軒即將代表香港出戰「FIFAe World Cup」世界杯。

由國際足球總會(FIFA)主辦的電競界盛事「FIFAe World Cup」，剛完成6月份舉行的淘汰賽事。今年總共有來自全球10個國家或地區1,280名電競選手，參加角逐季後賽共128名的出線資格。

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「FIFAe World Cup」季後賽將於今年7月1日至3日在英國舉行，已取得參賽資格的128名電競選手，將角逐32名的出線資格，其中包括代表香港出賽的90後「FIFA電競球王 」楊子軒。

楊子軒現年27歲，現於新世界發展旗下清水灣半島傲瀧任職會所主任，以業餘身份參加「FIFAe World Cup」賽事並取得佳績，現時在「FIFAe World Cup」全港排名第一，北亞地區(中國、日本及韓國)則排名第三。

▲ 楊子軒將代表香港出征英國打「FIFAe World Cup」世界杯。(圖片由品牌提供)

新世界發展表示全力支持員工代表香港爭標，將會特別豁免楊子軒扣減有薪年假參加今次賽事，並且贊助住宿及其他所需的開支。

楊子軒亦表示，由於疫情關係，賽事連同隔離時間10多天，曾經擔心不獲公司批准出賽，公司最終不但沒有反對，而且主動提出多項支援方案。

讓我可以無後顧之憂出賽，覺得很難得!

2023年在杭州舉行的第十九屆亞洲運動會，將會首次將電競列為正式比賽項目。

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責任編緝：王明芳