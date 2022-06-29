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【女人辛酸】潔身自愛+接受變老+不靠男人　鄧藹霖︰女人謹記的三件事

育兒經 17:08 2022/06/29

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鄧藹霖分享女人要謹記的三件事。

英國名人Katie Price剛剛避過鋃鐺入獄一劫，她被控違反禁止接近前度男友的現任女友的法庭命令，罪名成立，終判社會服務令，真替她揑一把冷汗。

Katie大半生戲劇性的境遇，足以讓我們這輩的時代女性作為反面教材，要時刻自我內省，切勿掉進混沌的深淵裏，不能自拔。

誰是Katie Price？她十三歲已當上模特兒，二十歲已紅透全球，成為全世界娛樂記者爭訪的寵兒，堪稱為第一代真人騷女王。比她年幼三歲的Kim Kardashian，當年睇怕仍在某角落望天打卦數星星呢！

最新影片︰

以Jordan佐頓名字初出道的她，相貌標致，最令人津津樂道的卻是她那對人造籃球胸，也不得不承認是由她掀起了女性隆巨型胸熱潮的。不過於過去二十年間，她的胸脯卻不時變大又變細，跟她的愛情生活同樣變幻莫測。男人在她身邊是從來不缺的，但可惜往往都是遇人不淑，讓她財色盡失。

這個女人要獨自扛起養育跟三個男人生下的五個孩子，長子更需要特別照顧，可以想像殊不容易。Katie的負面新聞開始源源不絕，醉駕、無牌駕駛、毒品、酗酒、破產、過度整容……不過是四十四歲而已，她今天的容貌卻相當駭人，也可能成為她的事業一蹶不振的主因呢！

從她的故事，我們學曉了三件事。

一、任何年紀的女人都該無時無刻保持頭腦清醒、潔身自愛。二、面對人人變老的現實吧，整容是不可能讓你變回二十歲的。三、男人才是禍水，無男人嘛可能是福呢！

全文刊於《經濟日報》，原題為「女人謹記的三件事

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撰文 : 鄧藹霖

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