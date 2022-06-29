【七一慶典】澳門特首賀一誠赴港出席七一就職典禮　今午入住灣仔君悅酒店接受隔離

▲ 澳門特首賀一誠，今日下午抵達灣仔君悅酒店。（陳靜儀攝）

澳門新聞局今日宣布，澳門特首賀一誠，應本港行政長官林鄭月娥邀請，今日至7月1日前往香港，出席慶祝香港回歸祖國2周年大會暨香港特區第六屆政府就職典禮。他的今日下午抵達灣仔君悅酒店接受隔離，特首辦主任許麗芳隨行。

澳門新聞局指，為參與是次意義重大的慶祝活動，澳門特區政府代表團嚴格按照香港特區政府的防疫要求，在離澳前一周進行健康監測及每天抗原與核酸檢測，在港活動期間進行閉環管理及檢測等防疫措施；在遵守嚴格防疫措施的前提下，代表團結束行程後將嚴格按照衛生局的要求，在第1、2、4、7天接受核酸檢測，期間不參加不能佩戴口罩的活動。

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責任編輯：陳葆琳