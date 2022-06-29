【COLLAR成員】Ivy So+Candy預告已為新團歌錄音　透露每天花7小時練舞消耗量大

▲ 「Canvy CP」又與大家見面！

人氣女團COLLAR成員包括王家晴（Candy）與蘇雅琳（Ivy So）常出雙入對，被粉絲封為「Canvy CP」。Candy與Ivy So這對CP在今日（6月29日）一同出席譚仔雲南米線的宣傳活動。二人同樣穿上露腰裝上陣，大晒小蠻腰，吸睛十足！

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二人愛吃米線

Ivy So和Candy受訪均表示愛吃米線，Candy更指若果家中沒有住家飯，首選必定是米線，又指大多吃二或三小辣。

Ivy So自認吃得辣，大多吃三小辣，不過被十分食得辣的經理人戴穎（Wing）取笑。問到她會否怕容易致肥，直言：「都很怕，所以已有一段時間沒有吃，不過很喜歡吃重慶三小辣。」

至於二人同樣穿上露腰裝，談到她們要否注意飲食，保持纖腰亮相，Ivy So則笑指自己需要，Candy就毋需這樣做。

▲ 王家晴與蘇雅琳（陳慧安 攝）

透露已為新歌錄音兼拍了MV 演唱會詳情未知

Candy解釋指這星期因不停排舞兼操體能：「每天都要練7個小時，故大家的消耗量都很大。加上我們都有均衡飲食，沒有特意節食。」

Ivy So則指她們練舞是為新歌MV，並透露這星期已為歌曲錄音兼拍了MV，她們都望可盡快推出。

提到COLLAR年底計劃開演唱會，問到她們會否想出Solo， Ivy So和Candy均表示未知道，等公司安排，暫時都只是出團歌。而問到她們的演唱會會否倣效MIRROR舉行實名制，Candy指演唱會的細節仍未確定。

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控制飲食

Ivy So曾稱自己是COLLAR的「食量擔當」，當然非常為食，故她指：「平時我的食量很大，要控制自己食某個份量的食物。（最瘋狂可吃到甚麼程度？）我可以輕鬆吃一碗過橋米線套餐。」

如此「擦得」，談到有否試過嚇怕追求者，Ivy So回答說：「應該沒有，覺得男生很喜歡女生大食，反而怕她們甚麼都不吃。」

不少超市被掃光？

至於談到COLLAR有份代言的寶礦力產品，有網民指買了19套推廣裝，很多超市都被粉絲掃光，問到她們的粉絲有否私訊購買不到一事，她們一面驚訝表示未收到訊息。

Ivy So更指其媽媽有購買以行動作支持：「她很得戚對我說抽到芯駖的閃卡，我媽媽很開心，十分支持。」

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Candy自認保守 即場招募大家參加《全民造星V》

講到夏天來臨，問到她們會否穿泳衣「打卡」，Candy自認保守不喜歡穿泳衣，Ivy So則透露想考潛水牌。

談到今屆《全民造星V》加入海外招兵環節，Candy和Ivy So即場向現場人士作招募，Ivy So更說：「希望有美男子看到此短片後，可以立刻參加《全民造星V》。」場面搞笑！

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記者：陳曉柔、梁樂欣