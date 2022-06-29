  • 31°C
香港時間 : 2022629日 (週三) 19:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COLLAR成員】Ivy So+Candy預告已為新團歌錄音　透露每天花7小時練舞消耗量大

娛樂 18:17 2022/06/29

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

「Canvy CP」又與大家見面！

人氣女團COLLAR成員包括王家晴（Candy）與蘇雅琳（Ivy So）常出雙入對，被粉絲封為「Canvy CP」。Candy與Ivy So這對CP在今日（6月29日）一同出席譚仔雲南米線的宣傳活動。二人同樣穿上露腰裝上陣，大晒小蠻腰，吸睛十足！

最新影片推介：曾展望專訪

【COLLAR成員】寶礦力聯乘本地插畫家推出漫畫造型　COLLAR八女限量特典卡

二人愛吃米線

Ivy So和Candy受訪均表示愛吃米線，Candy更指若果家中沒有住家飯，首選必定是米線，又指大多吃二或三小辣。

Ivy So自認吃得辣，大多吃三小辣，不過被十分食得辣的經理人戴穎（Wing）取笑。問到她會否怕容易致肥，直言：「都很怕，所以已有一段時間沒有吃，不過很喜歡吃重慶三小辣。」

至於二人同樣穿上露腰裝，談到她們要否注意飲食，保持纖腰亮相，Ivy So則笑指自己需要，Candy就毋需這樣做。

王家晴與蘇雅琳（陳慧安 攝）

透露已為新歌錄音兼拍了MV  演唱會詳情未知

Candy解釋指這星期因不停排舞兼操體能：「每天都要練7個小時，故大家的消耗量都很大。加上我們都有均衡飲食，沒有特意節食。」

Ivy So則指她們練舞是為新歌MV，並透露這星期已為歌曲錄音兼拍了MV，她們都望可盡快推出。

提到COLLAR年底計劃開演唱會，問到她們會否想出Solo， Ivy So和Candy均表示未知道，等公司安排，暫時都只是出團歌。而問到她們的演唱會會否倣效MIRROR舉行實名制，Candy指演唱會的細節仍未確定。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

控制飲食

Ivy So曾稱自己是COLLAR的「食量擔當」，當然非常為食，故她指：「平時我的食量很大，要控制自己食某個份量的食物。（最瘋狂可吃到甚麼程度？）我可以輕鬆吃一碗過橋米線套餐。」

如此「擦得」，談到有否試過嚇怕追求者，Ivy So回答說：「應該沒有，覺得男生很喜歡女生大食，反而怕她們甚麼都不吃。」

不少超市被掃光？

至於談到COLLAR有份代言的寶礦力產品，有網民指買了19套推廣裝，很多超市都被粉絲掃光，問到她們的粉絲有否私訊購買不到一事，她們一面驚訝表示未收到訊息。

Ivy So更指其媽媽有購買以行動作支持：「她很得戚對我說抽到芯駖的閃卡，我媽媽很開心，十分支持。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Candy自認保守　即場招募大家參加《全民造星V》

講到夏天來臨，問到她們會否穿泳衣「打卡」，Candy自認保守不喜歡穿泳衣，Ivy So則透露想考潛水牌。

談到今屆《全民造星V》加入海外招兵環節，Candy和Ivy So即場向現場人士作招募，Ivy So更說：「希望有美男子看到此短片後，可以立刻參加《全民造星V》。」場面搞笑！

    點擊圖片放大
    +6
    +5

記者：陳曉柔、梁樂欣

相關文章

【我哋係COLLAR】Candy夠好勝阿Day勁多口頭禪　芯駖帶閨房用品與隊友過夜【有片】
11:12 2022/06/02
【我哋係COLLAR】Candy夠好勝阿Day勁多口頭禪　芯駖帶閨房用品與隊友過夜【有片】
【COLLAR成員】網民票選重拍《鹿鼎記》八女擔演角色　Gao高票當選韋小寶Sumling演蘇荃
12:31 2022/06/22
【COLLAR成員】網民票選重拍《鹿鼎記》八女擔演角色　Gao高票當選韋小寶Sumling演蘇荃
【COLLAR成員】李芯駖被翻出未道前泳照　SumLing與港姐朱千雪撞樣【多圖】
13:40 2022/06/17
【COLLAR成員】李芯駖被翻出未道前泳照　SumLing與港姐朱千雪撞樣【多圖】
【COLLAR成員】Gao體重高峰57kg靠兩天絕食減磅　沈貞巧背經理人「偷食」自封薯片怪
17:46 2022/06/21
【COLLAR成員】Gao體重高峰57kg靠兩天絕食減磅　沈貞巧背經理人「偷食」自封薯片怪
【COLLAR成員】寶礦力聯乘本地插畫家推出漫畫造型　COLLAR八女限量特典卡
19:06 2022/06/27
【COLLAR成員】寶礦力聯乘本地插畫家推出漫畫造型　COLLAR八女限量特典卡
【全民造星】MIRROR隊長Lokman夠安全感　ERROR肥仔建議COLLAR阿Gao買泳衣
17:25 2022/06/28
【全民造星】MIRROR隊長Lokman夠安全感　ERROR肥仔建議COLLAR阿Gao買泳衣

你可能感興趣

【我哋係COLLAR】Candy夠好勝阿Day勁多口頭禪　芯駖帶閨房用品與隊友過夜【有片】
11:12 2022/06/02
【我哋係COLLAR】Candy夠好勝阿Day勁多口頭禪　芯駖帶閨房用品與隊友過夜【有片】
【COLLAR成員】網民票選重拍《鹿鼎記》八女擔演角色　Gao高票當選韋小寶Sumling演蘇荃
12:31 2022/06/22
【COLLAR成員】網民票選重拍《鹿鼎記》八女擔演角色　Gao高票當選韋小寶Sumling演蘇荃
【COLLAR成員】李芯駖被翻出未道前泳照　SumLing與港姐朱千雪撞樣【多圖】
13:40 2022/06/17
【COLLAR成員】李芯駖被翻出未道前泳照　SumLing與港姐朱千雪撞樣【多圖】
娛樂人物職業 蘇雅琳 王家晴 COLLAR 歌手 演員 組合

最高瀏覽

【求職招聘】中五學歷要求$1.7萬以上人工　老闆呻文員難請CV錯漏百出
13:06 2022/06/28
【求職招聘】中五學歷要求$1.7萬以上人工　老闆呻文員難請CV錯漏百出
【疾病先兆】微胖女生性需求過盛+體毛過多　嚇跑男友求醫驚揭患上婦科病
13:58 2022/06/28
【疾病先兆】微胖女生性需求過盛+體毛過多　嚇跑男友求醫驚揭患上婦科病
【教養法則】6子女全讀哈佛耶魯身居要職　博士媽媽靠早餐習慣教出資優兒
09:00 2022/06/27
【教養法則】6子女全讀哈佛耶魯身居要職　博士媽媽靠早餐習慣教出資優兒