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【人事調動】譚允芝接替陳智思任香港故宮董事局主席　任期兩年

社會 16:29 2022/06/29

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譚允芝接替陳智思任香港故宮董事局主席。（資料圖片）

西九文化區管理局今日（29日）宣布，委任譚允芝為轄下全資附屬公司，香港故宮文化博物館有限公司董事局新任主席，接替現任主席陳智思，任期兩年，由2022年9月1日起至2024年8月31日。

管理局董事局主席唐英年表示，譚允芝多年來積極參與公共事務，包括2016年起出任西九管理局董事局成員、2020年起獲委任為西九管理局董事局轄下表演藝術委員會主席。他又指，譚允芝對文化藝術發展充滿熱忱，亦深入理解和掌握西九項目的複雜性，相信她能帶領香港故宮推動和傳播中華文化藝術。

唐英年又指，陳智思自擔任主席以來，領導香港故宮推展多項重要工作，從施工、建立博物館的專業團隊、推動捐贈，到籌備營運，均不遺餘力。

香港故宮文化博物館有限公司為管理局全資擁有的附屬公司，負責制訂香港故宮的願景和使命，並為博物館的策展事宜、專業水平和營運制訂策略、政策和指引。

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責任編輯：陳梓蔚

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