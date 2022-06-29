【緊急迫降】300億韓圜製韓國首部航空災片　宋康昊+李炳憲+全度妍出席發表會造勢

▲ 《緊急迫降》

耗資300億韓圜重金製作，由大鐘獎得主韓在林執導，《孩子轉運站》出爐康城影帝宋康昊、《密陽》康城影后全度妍、《白頭山：火山浩劫》大鐘獎國民影帝李炳憲領銜主演，金南佶、任時完、金素辰、朴解浚聯合演出新片《緊急迫降》，在香港將於8月4日緊貼韓國上映。

較早前，全體演員在韓國盛裝出席該片製作發表會，為一連串宣傳揭開序幕。

▲ 宋康昊

宋康昊信心十足

男主角宋康昊飾演的刑警，需要追查這宗史無前例的空中恐怖襲擊，他坦言《緊》片在劇本上也謀求突破：「災難電影在全世界已經屢見不鮮，但《緊急迫降》不只刻劃遇上恐襲的乘客們，也同步描繪在陸地上的人們所感所想，是一部集涉事者及其家人，以致社會共同體的雙向想法，是一部成熟表現等人情世故的作品。」

當地傳媒好奇眾人對票房成績的期望，女主角全度妍反問：「應該會成為千萬觀影人次的作品吧？我相當贊同導演的創作意圖，希望透過這作品希望能帶給歷經大大小小災難的人安慰。我覺得這部作品會突破千萬觀影人次，在參演的演員中，我比較沒有票房號召力，所以我很期待這次的票房成績！」

在旁的宋康昊則信心十足，他說：「我和李炳憲、全度妍合作良久，是很自在的關係。而我看完電影成品後，我相信許多韓國觀眾一定都會喜歡！」

▲ 全度妍

預計2千萬觀影人次

後來，全度妍打趣要宋康昊說出個票房數字，讓宋康昊苦惱地說：「剛剛全度妍很有自信地說出數字了，但我無法說出口，我想李炳憲應該會明白吧！」

怎料到李炳憲竟然說：「剛才康昊哥說：『應該會到2千萬觀影人次吧！』」全度妍立刻附和「我也聽到了！」害得宋康昊急忙否認，露出慌張而不失禮貌的微笑。

最新影片：曾展望專訪

同時，在今天公開的港版預告中，身份成疑的一男子預告自己將會襲擊一列航班。畫面快速帶過宋康昊和李炳憲，而下一秒就看到魔性笑容的任時完，令人不寒而慄。

然而，機上一片混亂，任時完咬牙切齒地表示：「所有在這班機上的乘客，我都要他們死…」而地上的人們馬上展開救援行動，卻因恐襲之故不獲批准航機降落⋯⋯