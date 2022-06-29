【終結濕疹】治療逾千濕疹患者8成斷尾　濕疹處理團隊解構4大終結濕敏關鍵

▲ 「香港濕疹處理中心」歸納出4個終結「濕敏」關鍵。

濕疹是常見都市病，時而好轉又復發，徹底根治相信是患者最想達成的事。「香港濕疹處理中心」自2018年成立以來，服務超過千名濕疹患者，由致敏源測試、血脂檢測到專家營養師分析，為患者找出源頭問題，再加以制定改善方案，成功令8成人士斷尾。中心團隊並歸納出4個終結「濕敏」關鍵，以科學化解決頑固濕疹。

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「香港濕疹處理中心」創辦人Priscilla Law稱，「濕敏」是包括濕疹在內的一些接觸性皮炎、汗皰疹等過敏反應。香港濕疹患者眾多，團隊成員之一、港大免疫學博士Benny Wong指出，濕疹分為先天和後天兩大成因：

先天是基因遺傳，屬染色體（chromosome）「1q21」有特變，令皮組織蛋白成長得不好，形成許多洞，接觸到細菌就會形成發炎。另外，腸內有許多糞便積聚，與致敏源接觸後產生免疫反應，也會導致濕疹不停復發。

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團隊並歸納出4大徹底終結濕敏的關鍵因素：

1. 慢性發炎

許多人有慢性胃炎而不自知，濕疹患者要知道自己對甚麼食物會起免疫反應，避開之餘也不致影響整體營養吸收。

2. 腸道問題

團隊成員之一、英國營養協會註冊營養學家Joann Lau指出，根據美國國家衛生院2007年開始進行的「人類細菌基因組織計劃」，研究人類腸道細菌DNA。發現當人體內的壞菌數目增多時，患上濕疹、哮喘、過敏等皮膚問題的機率也會增加。相反如增加益生菌攝取比例，這些風險可降低。

3. 食物敏感誤解

許多濕疹患者自覺有濕疹就要戒口，通常會戒魚、蝦、蟹、蛋、奶、牛等食物。其實每一個人對不同食物有不同程度過敏，要對症下藥戒口。

4. 還原皮膚結構及鎖水屏障

濕疹患者皮膚多數偏乾，鎖水能力及鎖水層都會受破壞，因此要用不同皮膚護理產品進行護理。

濕疹患者前來求助時，會先由營養學家進行初步諮詢，再安排進行腸道DNA測試，以及食物敏感致敏源測試，並用儀器檢測分析患者的炎症指標、自身消炎能力、內臟脂肪、血管情形，找出濕疹源頭，繼而進一步制定患者穿著、進食的指引，在細節上微調餐單，因應患者需求度身定制消炎衣物，以達即時消炎降紅的功效。

▲ 「香港濕疹處理中心」團隊，左起資深營養師Shirley Li、英國營養協會註冊營養學家Joann Lau、創辦人Priscilla Law、資深濕疹顧問Peter Mo、香港大學免疫學博士Benny Wong。（曾耀輝攝）

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記者：陳昊淋