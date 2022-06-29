【超市大搜查】邪惡添加劑或致慢性腸炎　6款不含E466朱古力奶

▲ 邪惡添加劑或致慢性腸炎，6款不含E466朱古力奶。

很多小朋友都喜歡喝朱古力奶，不過家長應留意清楚朱古力奶所含的添加劑。中文大學曾引述海外研究指，添加劑Carboxymethyl Cellulose（E466）會破壞腸道微生態，引致炎症性腸病，症狀恐伴隨終身。TOPick檢視市面多款朱古力奶，整理出不含E466的產品名單。

6款不含E466朱古力奶

TOPick搜羅多款朱古力牛奶飲品，品牌包括維他、十字牌、維記等等。根據成份表所列，發現有6款產品不含添加劑E466。

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E466及E433可致腸發炎

中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的研究，當時中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授指，小時候的飲食習慣與長大患上腸道疾病機率有關。

外國有初步研究發現食物添加劑與炎症性腸病有關實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 （CMC） 及「Polysorbate 80」（P80）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，很多食物都含有，例如雪糕、果凍、糖和花生醬。

炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

黃秀娟教授指，2歲至10歲幼童的腸道菌群轉變極快，飲食習慣對腸道健康來說很重要，如果進食太多含添加劑的雪糕，或會增加腸道內的壞微生物。壞微生物會擠壓好的微生物，出現失衡狀況，影響腸道健康，更會增加小朋友日後患某些疾病風險，如腸發炎等。

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責任編輯：沈佩珊