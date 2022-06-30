【靚太廚房】夏日開胃甜品雙色士多啤梨奶凍 4樣食材完成清新可口下午茶糕點
士多啤梨味道酸酸甜甜，用來做夏日甜品，的確消暑又開胃。80後幼稚園老師Michelle在戀上味覺Facebook專頁分享自製雙色士多啤梨奶凍食譜，做法簡單又含有豐富維他命C，大家不妨一試。
材料
|士多啤梨
|六粒
|士多啤梨啫喱粉
|兩盒
|熱水
|250毫升
|飲用水
|200毫升
|熱牛奶
|250毫升
|牛奶
|200毫升
啫喱層做法
1. 將士多啤梨洗淨，抹乾切粒，備用。
2. 將一盒啫喱粉加熱水拌勻，再加入飲用水拌勻。
3. 啫喱溶液放涼後，加入部份士多啤梨粒。
4. 將玻璃杯打斜放入碗中，用紙巾圍邊固定。
5. 將啫喱溶液倒入杯中，放入雪櫃冷藏至凝固。
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奶凍層做法
1. 牛奶放入微波爐，分3次加熱2-3分鐘。
2. 將熱牛奶加入啫喱粉中拌勻至溶解。
3. 再將餘下牛奶加入，拌勻後加入士多啤梨粒。
4. 將玻璃杯從碗中取出，平放。
5. 將奶凍液加入杯中，放入雪櫃冷藏至凝固。
6. 加上士多啤梨及薄荷葉裝飾即可。
溫馨提示
1. 牛奶分3次加熱，防止在微波爐中因太滾而瀉出來。
2. 可按個人需要將牛奶煲熱。
以上內容及圖片獲戀上味覺授權轉發。
資料提供：戀上味覺Facebook專頁/戀上味覺YouTube
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責任編緝：張懿慧