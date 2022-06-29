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【污水陽性】九龍城黃埔花園、黃大仙星河明居等污水呈陽性　當局派28萬快測包

社會 16:54 2022/06/29

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九龍城黃埔花園、黃大仙星河明居等屋苑污水呈陽性，當局派28萬快測包。（黃建輝攝）

政府今日（29日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約28萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲發快速測試包的屋苑包括：

  • 大埔區 — 寶雅苑、帝欣苑、大埔花園、大埔頭水圍及運頭塘邨
  • 九龍城區 — 黃埔花園（錦桃苑、紫荊苑、百合苑、銀竹苑、青樺苑、棕櫚苑、金柏苑、翠楊苑、綠榕苑及紅棉苑）及海名軒
  • 黃大仙區 — 鳳德邨、鳳禮苑、星河明居、東頭（二）邨、東匯邨及彩輝邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：李榮忠

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