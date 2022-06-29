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【乘風破浪3】林曉峰到場打氣遭「滅燈」　胡杏兒聽姐姐們表白感觸落淚

娛樂 17:01 2022/06/29

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胡杏兒跟林曉峰於節目裡重聚。（大會提供）

《乘風破浪的姐姐》第3季正進行得如火如荼，胡杏兒在這第二賽段，跟徐夢桃、許茹芸、黃奕及柳翰雅一隊，正積極進行訓練及綵排。

在進入第3個公演挑戰前，大會為參賽的姐姐減壓，早前特別邀請3位神秘男嘉賓，到訪姐姐的大本營，為她們舉行一個520打氣晚會。

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而3位男嘉賓分別是曾參加《披荊斬棘的哥哥》的林曉峰、高瀚宇及劉聰。現場眾姐姐們皆手持小燈，可亮燈作為給予男嘉賓的分數，可是林曉峰甫出場便被滅燈，搞笑的阿Lo即場向鄭秀妍（Jessica）唱歌求亮燈。林曉峰又即場獻唱歌神張學友的《寂寞的男人》。

林曉峰跟胡杏兒於2003年合作電視劇《衝上雲霄》，劇中她飾演杏兒的表哥，今次大會安排男嘉賓邀請一位姐姐拍攝一段電視劇經典片段，並會在公演中播放，而阿Lo就邀請了杏兒，拍攝一段《流星花園》片段。

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杏兒說：「阿Lo之前是《披荊斬棘的哥哥》，一路都在內地錄《聲生不息》，沒想到會請到他來做嘉賓，感到很意外，見到他來我們的節目很高興。我們很久沒合作，上次合作已經是《衝上雲宵》，我沒想過他會揀我與他一組，很意外並很感謝他，大家拍了一個《流星花園》的片段，真的很搞笑，他是一名搞笑的演員。」

是次3位男神來到現場為眾姐姐減壓，杏笑言：「有男士來到，大家也很高興，原本想幫單身姐姐找伴侶，但據知他們都已有另一半。」

聽到各姐姐們的表白，杏兒感觸流淚。（大會提供）

另外席間譚維維、那英都跟老公表白，杏兒感動得即場落淚，她說：「520是一個有代表性的日子，520普通話近音就是『我愛你』，聽到姐姐們分享故事，自己都很感觸，很有感覺，我都不用說太多，我基本上每天都跟家人聯絡，每天都會多謝他們的支持。」

在最新的節目花絮看到，杏兒很花心思準備了一批禮物送給每一位姐姐，她用錄音公仔為每位姐姐錄上向她們表達的心情說話及祝福，又特別為各人訂造獨一無異的造型匙扣公仔，還有暖心刻有名字的保溫杯。

杏兒為眾姐姐準備打氣的禮物。（大會提供）

撰文 : TOPick柴犬出動

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