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【孩子轉運站】上映6天票房破200萬元　今日發放特別版宣傳片

娛樂 17:08 2022/06/29

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《孩子轉運站》

韓國開畫票房冠軍、累計入場人次高達122萬、累積票房已122億韓圜的《孩子轉運站》，是《小偷家族》康城影展金棕櫚獎導演是枝裕和首度自編自導韓國電影，不但又一次揚威康城，一舉勇奪「人道精神獎」及「最佳男主角」，更陸續於亞洲各地上映並創出票房佳績。

《孩子轉運站》早前在台灣上映報捷，開畫票房比導演前作《小偷家族》高出一倍。至於在香港亦不遑多讓，上周開畫即榮登2022香港上映韓片開畫票房冠軍，同時成為本年度最賣座韓國電影，上映至昨日（6月28日）僅6天，累積票房已衝破200萬。

最新影片推介：曾展望專訪

推出最新宣傳片
 
包括有角色介紹的特別版電影宣傳片在今日（6月29日）發放。

當中，由5位主角包括：「生活不好仍想努力變幸福的善心經紀」宋康昊、「相信孩子需要幸福家庭而去販賣兒童的拍檔」姜棟元、「不解釋為何遺棄孩子又回來認領的單親媽媽」李知恩IU、「一直潛伏在旁追捕疑犯決心拉人的冷酷刑警」裴斗娜及「敬愛前輩卻質疑疑犯不像專業拐子佬的熱血刑警」李周映，相繼於鏡頭前向觀眾介紹自己，亦交代角色間的微妙關係。

撰文 : TOPick柴犬出動

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