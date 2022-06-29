【變種病毒】多宗變種病毒源頭不明　患者居沙田第一城、紅山半島等

▲ 本港今日新增逾二千宗確診個案。（陳靜儀攝）

本港今日（29日）新增2,004宗確診個案，本地感染佔1,849宗，另有155宗輸入個案，詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，新增25宗疑染BA.2.12.1個案，13宗無源頭，包括沙田第一城19座、沙角尾南村7巷、屯門恒威工業中心、石硤尾邨6座美良樓等。2宗個案與先前個案有流行病學關聯。

另外亦發現15宗疑染BA.4或BA.5感染個案，有3宗是輸入個案，有4宗不明源頭個案，另外有4宗與4宗不明源頭有關連。

其中一個個案是一位41歲男子在銅鑼灣如心檢疫酒店工作，是房務主管，居住於屯門富泰邨富泰樓，6月27日樣本都呈陰性，懷疑個案由於接觸在檢疫酒店的旅客而中招，平日會陪同採樣隊給旅客採樣，有穿著保護衣、手套和面罩，中心初步懷疑確診者或非近日受感染。

另有3宗沒有與輸入個案有關連 。紅山半島5座，元朗PARK YOHO有5人中招，餘下4宗與之前個案有關連。

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實習記者:何彤茜