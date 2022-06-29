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【直接錄取計劃】貧窮單親感自卑幸得老師栽培　中六男生發奮向學獲中大直接取錄

中小學 17:18 2022/06/29

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張成寶獲得中大直接取錄。

出身基層單親家庭，也可以靠發奮向上游。佛教沈香林紀念中學中六生張成寶，在基層單親家庭中成長，曾缺乏自信和目標，幸得老師悉心栽培和母親的鼓勵，他學會珍惜每一個學習機會，最終在經過重重甄選後，毋須考慮DSE成績，獲得香港中文大學理學院直接錄取。

成長於單親家庭的張成寶，家境清貧，靠著母親獨力上班勉強支撐家庭開支，家居狹小，只有一個廳，沒有房間。苦寒的背景令他在初中時缺乏自信，學習上亦缺乏目標。幸而，學校老師亦悉心栽培和關愛，令他改變想法，珍惜每個學習機會，上進好學，亦積極參與各種活動。

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感激媽媽老師支持

在收到中大理學院的直接錄取後，張成寶感到喜出望外，他感激媽媽多年來的付出，雖然媽媽在學業上幫不到忙，但給予他精神和物質上最大的支持，

她見到我溫書就會關電視，這是家裡的自覺，各司其職，她不會騷擾我。

他亦感謝英文科老師和數學科老師，無時無刻給予支援，令他受益不少。老師誨人不倦的精神，言傳身教，也感染了張成寶，他也立志畢業後成為一位中學教師，薪火相傳，扶育後進。

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學校推薦直接錄取計劃

教育局於2022/23學年試行直接錄取計劃，應屆中六憑個別學科/範疇具有特殊才華及興趣，經中學推薦及面試後，毋須考慮DSE成績，可獲本地大學直接取錄。是次計劃大受歡迎，教育局共收到來自403間中學的768份推薦。

香港中文大學早前公布，首屆「學校推薦直接錄取計劃」收到292份推薦，最終錄取了53名學生，涉及24個課程，其中收生人數最多為理學課程，共12人，其次為內外全科醫學士課程和數學精研，各錄取4人。

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責任編輯：王明芳

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