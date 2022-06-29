【七一回歸】循環巴士線7月起提供服務　途經西九龍文化區和深水埗區多個地標

▲ 循環巴士線7月起周末及公眾假期提供服務，途經西九龍文化區和深水埗區多個地標。（羅氏集團提供）

為慶祝香港特別行政區成立25周年及促進西九龍文化及旅遊發展，全新期間限定循環巴士線「West Kowloon ARTOUR」將於2022年7、8、11、12月及2023年1月1日期間的所有周末與公眾假期（2022年7月3日除外），於下午2時至下午6時免費為市民提供服務。

適逢故宮博物館隆重開幕，免費循環巴士線將連結西九龍文化區和深水埗區多個博物館及藝術文化地標，包括M+ 博物館 （西九文化區）、D2 Place、饒宗頤文化館、美荷樓及南昌街，讓更多市民大眾能在假日輕鬆遊走西九龍，親身接觸藝術、文化及設計，同時能參與不同形式的慶祝活動，以鼓勵公眾與遊客參與並享受本地藝術文化活動，推動本地旅遊業，同時帶動區內特式小店發展。

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「West Kowloon ARTOUR」每一班循環線由「M+博物館」開出，途經將於通州街興建的「深水埗設計及時裝基地」、每逢週末舉辦市集及文化藝術活動的「D2 Place」、經常舉辦展覽及工作坊的三級歷史建築「饒宗頤文化館」、位於石硤尾的文化導賞生活館「美荷樓」、匯聚文青和充滿本地特色小店的大南街，再返回「M+博物館」。全車程大約45分鐘，於限定月份的周末及公眾假期下午2時至傍晚6時每小時開出一班。

循環巴士線由羅氏集團牽頭策劃及支持，集團副主席及行政總裁羅正杰表示，香港一直有很多藝術文化種子散落於不同地方，西九龍及深水埗區更是政府重點發展的文化及時裝地標。冀望循環巴士線能鼓勵市民及遊客親身體驗藝術與文化，從大街小巷了解社區特色，將「商社共生」理念融入社區，同時增強香港旅遊業的軟實力。

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責任編輯：陳麗娜