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【涉發淫照】發布女子口交相及裸露片　專科醫生被判囚1年

社會 17:25 2022/06/29

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發布女子口交相及裸露片，專科醫生被判囚1年。（資料圖片）

35歲男醫生涉於2020年將1名女子的性感照放到Telegram群組，事件被事主丈夫得知後，男醫生再四度於群組發佈事主的裸照及裸體片段。涉案醫生早前經審訊後被裁定4項發布淫褻物品罪成，今（29日）於東區裁判法院被判監12個月。裁判官判刑時指，被告所作之事，對事主夫婦而言是十分恐怖，難以想像他們是否能擺脫事件帶來的恐懼、壓力，以及羞恥。

涉案被告婁子堅（35歲，醫生）早前被裁定4項發布淫褻物品罪成。裁判官今判刑時指，本案案情嚴重，被告嚴重破壞別人生活，所作之事對事主夫婦而言是十分恐怖，特別是女事主。裁判官直指，難以想像事主夫婦是否能擺脫事件帶來的恐懼、壓力，以及羞恥。

裁判官續指，本案有2項加刑因素。首先是事主在不知情下，遭被告拍下涉案裸照，反映被告違反誠信。其次是事主丈夫在發現自己的婚照被放到Telegram 成人群組後，曾要求管理員刪除，惟被告在管理員將相片移除後，又發放涉案裸照，顯示被告清楚其所作所為，且早有預謀非一時衝動。

裁判官指，涉案相片未知是否仍在網上流傳，事件亦未知會否影響事主夫婦的婚姻。裁判官遂將被告判監12個月。辯方在判刑後申請等候保釋上訴，遭裁判官拒絕，被告需即時服刑。

控罪指，被告分別於2020年5月16日、5月17日，在社交媒體平台Telegram群組發佈裸體女子X口交相片，及裸體相片。被告又於5月22日，兩度在Telegram群組發布裸體女子X露胸、露毛的影片。

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記者：梁錦麟

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