【舊區重建】土瓜灣道／榮光街項目收購呎價1.78萬元　受影響業權約560個　

▲ 市建局公布，土瓜灣道／榮光街項目收購呎價1.78萬元。（資料圖片）

市建局公布，今日（29日）向土瓜灣道／榮光街重建項目內的物業業主，發出收購建議，住宅收購建議呎價（即7年樓呎價）每呎17,798元，涉及業權約560個業權，業主有60日時間考慮市建局的收購建議。

當業主接受收購建議並完成收購手續後，市建局會為有關物業內所有合資格租客，提供特惠津貼，而合資格租客也可選擇安置安排，替代特惠津貼。此外，市建局會以重建項目原址所興建的新發展項目內的「樓換樓」單位，或啟德煥然壹居項目內的「樓換樓」單位，作為給予合資格的住宅自住業主現金補償以外的另一選擇。

重建項目的地盤總面積約6,590平方米，視乎將來的細部設計，市建局初步建議在地盤內興建約900個住宅單位；另近9萬平方呎樓面則作商業／零售用途。項目預期在2032年完成。

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記者：吳卓峰