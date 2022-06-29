【中環槍擊案】兩南亞裔被告涉傷人販毒提堂

▲ 兩南亞裔被告涉傷人販毒提堂。（資料圖片）

中環雲咸街早前發生槍擊案， 多人被捕，當中兩名南亞裔被告被控串謀有意圖傷人及販毒罪，案件今（29日）於東區裁判法院提堂。涉案被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至9月5日再訊，以待警方作進一步檢查，被告需還押。

印度籍被告AMANDIP Singh（36歲，無業），及巴基斯坦籍被告WAQAR Mohammad（24歲，無業）同被控1項企圖有意圖而傷人，控罪指，被告於於2022年6月10日，在香港中環雲咸街34號外與KHAN Sumair Khan 及其他不知人名人士串謀非法及惡意傷害GURUNG Anish及 ALE Sanjay，意圖使他們身體受到嚴重傷害。

AMANDIP Singh另被控1項危險藥物的販運罪，他於2022年6月27日，在香港屯門青山灣花園A座一單位非法販運危險藥物。

控方於庭上申請暫時毋須答辯，並將案件押後再訊，以待警方作進一步檢查，包括檢視被告手機。控方又反對被告提出的保釋申請，裁判官遂將兩名被告還押至9月5日再訊。

另案被告ALE SANJAY因留醫而未能出庭應訊，案件押後至7月4日再訊，期間交由警方看管。

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記者：梁錦麟