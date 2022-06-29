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【親子好去處】香港公共圖書館3大活動　逾百場免費活動提升兒童閱讀興趣

親子好去處 18:00 2022/06/29

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香港公共圖書館舉行3大夏日活動，有逾百場免費親子活動。

爸媽煩惱今個夏日親子活動，大可考慮康樂及文化事務署香港公共圖書館推出3大夏日閱讀活動，透過逾百場親子活動，包括故事劇場、由STEAM科學小實驗、藝術創作工作坊、線上文化遊及民間手藝工作坊、以及書籍展覽等，以閱讀陪伴孩子成長。

3大夏日閱讀活動包括「夏日閱繽紛」18區分館及線上活動、「走讀‧童遊手作」網上社區文化遊及工作坊，以及深水埗區「閱讀足跡：埗埗『童』遊圖書館」。

1. 「夏日閱繽紛」故事劇場工作坊   

大型閱讀活動於7月16日至8月14日舉行，各區公共圖書館推出一系列親子工作坊和故事工作坊，透過故事劇場、經典童話故事《快樂王子》分享、互動遊戲和親子小手作，啟發小朋友以不同形式去欣賞兒童讀物。

「夏日閱繽紛」大型閱讀活動於7月16日至8月14日舉行。（相關機構提供）

例如「自製床前小燈座」STEAM工作坊結合藝術與科學元素，由導師講解發光二極管 (LED)及電路原理，教授小朋友接駁電路及設計燈罩，讓小朋友發掘對科學類書籍的興趣。又設有「香港故事立體情境」工作坊，以「香港故事」為主題，利用相片或圖畫以FOTOMO形式拼貼組合成模型。

另有推出一系列ZOOM 實時工作坊和網上影片，小朋友可安坐家中，細味經典童話故事和世界各地各種藝術，學習故事光影偶藝術風格和製作、油粉彩戲偶手藝製作，以及剪貼藝術的風格，欣賞英國著名作家王爾德的童話故事《自私的巨人》、日本當代藝術家草間彌生的著名畫作，以及挪威畫家愛德華‧孟克的著名畫作《吶喊》。另有「小小眼睛‧大想法」和「乜都得博士」實驗室等網上影片。

最新影片︰

2. 「走讀‧童遊手作」網上社區文化遊  

透過線上導賞、工作坊和香港公共圖書館故事大使分享，帶大家邊玩邊聽，深入認識香港社區文化。大會特別邀得多位「老香港」文化達人，包括：傳統花牌大師黃乃忠師傅、「紗激自聊」編織藝術家蕭耀翔、本港大頭佛製作人陳澧祥師傅和「光華印務公司」第二代負責人任偉生，於工作坊環節深入淺出教大家親子DIY動手造花牌紮作、手織布藝、大頭佛手藝和活字印刷製作簿本，傳承文化。

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3. 深水埗區「閱讀足跡：埗埗『童』遊圖書館」   

深水埗區公共圖書館推出活動包括：「互動故事坊」、「親子手作坊」、「埗埗足跡解謎小遊戲」 及圖片展覽。區內四間公共圖書館更會舉辦「親子手作坊」，教授家長和孩子設計及製作紙飛機和發射器，以及為動物設計口罩，從而學習書中有關STEM發射原理，以及口罩配戴和環保知識。

香港公共圖書館60周年活動詳情可見︰www.readingisjoyful.gov.hk/hkpl60

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責任編輯︰顏紫燕

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