  • 31°C
香港時間 : 2022629日 (週三) 19:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫管局】醫管局行政總裁高拔陞續任3年　今年8月起生效

社會 17:43 2022/06/29

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

醫院管理局行政總裁高拔陞。（黃建輝攝）

醫管局主席范鴻齡今日（29日）宣布，再度委任高拔陞醫生為行政總裁，今年8月1日起生效，任期3年，有關任命已獲醫管局大會通過，並得到香港特別行政區行政長官批准。

范鴻齡指，高拔陞自2019年8月出任行政總裁，過去3年帶領醫管局克服不少挑戰，特別是全力應對新冠疫情帶來前所未見的衝擊。高拔陞帶領醫管局動員所有資源全力抗疫。本港疫情仍然反覆，醫管局一直保持高度警覺，為疫情發展做好全面的應變準備。

他續指，高拔陞亦致力推動公立醫院服務可持續發展，透過發展智慧醫院、調節服務量、理順工作流程及調配資源，應對服務需求壓力，並就醫院及服務訂定發展藍圖。

范鴻齡指出在處理人手短缺的挑戰方面，在醫管局大會支持下，高拔陞推行一系列挽留人手措施，包括退休後延任計劃、招聘非本地培訓醫生、增加晉升機會及優化工作環境等。

范鴻齡深信高拔陞在政府大力支持下，會繼續與醫管局所有員工共同努力，對公營醫療服務可持續發展和香港市民的健康作出貢獻。

最新熱門影片：【TOPick診症室】女士氣血不足難減肥？　中醫拆解減肥注意事項

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【新冠疫苗】再多2人離世前14日內曾打疫苗　10歲男童打針後胸痛現情況穩定
今日 16:44
【新冠疫苗】再多2人離世前14日內曾打疫苗　10歲男童打針後胸痛現情況穩定
【變種病毒】多宗變種病毒源頭不明　患者居沙田第一城、紅山半島等
今日 17:14
【變種病毒】多宗變種病毒源頭不明　患者居沙田第一城、紅山半島等
【第五波疫情】醫管局指確診個案上升對公院壓力不大　即使疫情7月達高峰仍可應付
今日 10:31
【第五波疫情】醫管局指確診個案上升對公院壓力不大　即使疫情7月達高峰仍可應付
【七一回歸】醫管局12間普通科門診提供假期門診服務　7間新冠指定診所繼續提供服務
今日 14:30
【七一回歸】醫管局12間普通科門診提供假期門診服務　7間新冠指定診所繼續提供服務

你可能感興趣

【新冠疫苗】再多2人離世前14日內曾打疫苗　10歲男童打針後胸痛現情況穩定
今日 16:44
【新冠疫苗】再多2人離世前14日內曾打疫苗　10歲男童打針後胸痛現情況穩定
【變種病毒】多宗變種病毒源頭不明　患者居沙田第一城、紅山半島等
今日 17:14
【變種病毒】多宗變種病毒源頭不明　患者居沙田第一城、紅山半島等
【第五波疫情】醫管局指確診個案上升對公院壓力不大　即使疫情7月達高峰仍可應付
今日 10:31
【第五波疫情】醫管局指確診個案上升對公院壓力不大　即使疫情7月達高峰仍可應付
公立醫院 范鴻齡 高拔陞 香港 服務 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【求職招聘】中五學歷要求$1.7萬以上人工　老闆呻文員難請CV錯漏百出
13:06 2022/06/28
【求職招聘】中五學歷要求$1.7萬以上人工　老闆呻文員難請CV錯漏百出
【疾病先兆】微胖女生性需求過盛+體毛過多　嚇跑男友求醫驚揭患上婦科病
13:58 2022/06/28
【疾病先兆】微胖女生性需求過盛+體毛過多　嚇跑男友求醫驚揭患上婦科病
【教養法則】6子女全讀哈佛耶魯身居要職　博士媽媽靠早餐習慣教出資優兒
09:00 2022/06/27
【教養法則】6子女全讀哈佛耶魯身居要職　博士媽媽靠早餐習慣教出資優兒