【醫管局】醫管局行政總裁高拔陞續任3年　今年8月起生效

▲ 醫院管理局行政總裁高拔陞。（黃建輝攝）

醫管局主席范鴻齡今日（29日）宣布，再度委任高拔陞醫生為行政總裁，今年8月1日起生效，任期3年，有關任命已獲醫管局大會通過，並得到香港特別行政區行政長官批准。

范鴻齡指，高拔陞自2019年8月出任行政總裁，過去3年帶領醫管局克服不少挑戰，特別是全力應對新冠疫情帶來前所未見的衝擊。高拔陞帶領醫管局動員所有資源全力抗疫。本港疫情仍然反覆，醫管局一直保持高度警覺，為疫情發展做好全面的應變準備。

他續指，高拔陞亦致力推動公立醫院服務可持續發展，透過發展智慧醫院、調節服務量、理順工作流程及調配資源，應對服務需求壓力，並就醫院及服務訂定發展藍圖。

范鴻齡指出在處理人手短缺的挑戰方面，在醫管局大會支持下，高拔陞推行一系列挽留人手措施，包括退休後延任計劃、招聘非本地培訓醫生、增加晉升機會及優化工作環境等。

范鴻齡深信高拔陞在政府大力支持下，會繼續與醫管局所有員工共同努力，對公營醫療服務可持續發展和香港市民的健康作出貢獻。

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記者：黃穎津