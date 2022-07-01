【若善健談】誰來聆聽？(三)

他把妻子施加的無形壓力、她帶來的不快……通通灌注在一杯一杯的酒精之中，然後狠狠地喝下去，彷彿這樣就能解去壓力、消走憂愁。然而，酒入愁腸愁更愁，阮生的鬱結始終長埋心中，沒有被正視過。



至於阮太在意的沒反應，說白點，就是阮生敷衍妻子的行為，他的個性平和，不喜與人發生衝突，縱然不同意妻子的意見，亦不想與之發生正面衝突。他深知吵鬧既不會改變妻子的想法，亦沒法改善現況，乾脆採取愛理不理的態度，敷衍應對，有時真受不了，就堅持自己的決定，先斬後奏，沉默地反抗阮太。



女人並非水造，男人亦非石造。人是感情動物，都有喜怒哀樂。男人從來都不是堅強的代名詞，遇上傷心事，流淚也無妨；碰到煩惱事，找人傾聽也不為過。「男兒有淚不輕彈」、「男人流血不流淚」等，這些把男人塑造為強者的說話，抹殺了人類最基本的需要-情感的表達，同時成就了阮生這類強裝硬撐的男仕。為了面子、為了形象、為了那些虛無飄渺的傳統情結，不惜否決自己的需要，任由痛苦與抑鬱在自己身上蔓延。阮生不妨嘗試把面子的位置放後一點，挑個朋友，談談對妻子的不滿，他們未必如阮生所想，會與阮太交換消息；找個家人，說說生活上的不快，兄妹們對大哥的尊敬，並不會因而消失。對阮太如是，不妨坦誠對她說出心中的想法，對她每個決定的意見。



很多人認為，伴侶是自己最親密的人，會毫不掩飾地展現自己最任性的一面，認為即使多橫蠻無理，對方都能忍受。事實上，日常生活中不自覺的批判、尖酸及攻撃，會逐步逐步磨滅彼此的關係，無論多深厚的感情，也經不起長時間的傷害，當傷害變成習慣，就為時已晚，無論如何試圖作出補償，都是亡羊補牢。阮太需要學習尊重對方，當嘮叨的說話快到嘴邊時，試試忍一忍，想想丈夫何以作此決定，會不會是他背後有其他的考量? 會不會是他萬分不情願?



撰文: 麥棨諾醫生

精神科專科