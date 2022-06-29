【七一慶典】多間傳媒機構被要求撤換採訪記者　新聞行政人員協會批安排混亂深感遺憾

▲ 香港新聞行政人員協會發聲明，要求當局清楚解釋事件，並即時採取靈活有效措施處理。（香港新聞行政人員協會網站截圖）

七一回歸慶典即將舉行，多間原本獲邀採訪的傳媒機構，被政府新聞處以「保安理由」要求撤換記者，香港新聞行政人員協會今日發聲明，強烈要求當局清楚解釋今次事件，並即時採取靈活有效措施，確保各已受邀傳媒的採訪工作不因此而受影響，亦令相關的新聞工作者能安心。

香港新聞行政人員協會表示，各大傳媒多個月來，為全面深入向廣大市民報導七一回歸重要新聞而各自做好準備。然而，香港新聞行政人員協會一連兩日獲悉多個同時為本會會員的傳媒機構，包括主要電視台、報章等，均被新聞處以保安理由，要求臨時改調已報名採訪的記者。

聲明指出，由於改調記者涉及防疫要求，令傳媒機構的安排極之不便， 亦可能因未能滿足當局規定的核酸檢測要求次數， 令相關機構未能參與採訪， 影響及妨礙新聞採訪及報道， 也嚴重令公眾應享有的知情權受到損害。

香港新聞行政人員協會認為，當局今次的傳媒採訪安排極之混亂，對此深感遺憾，特別在嚴格的檢疫安排下，到最後一刻，才通知須調換記者，令相關傳媒在安排上出現諸多困難，甚至可能未能採訪今次重要新聞。

該會要求當局靈活處理，這兩天才接到通知要調換記者的傳媒機構，在調換人員方面的安排， 確保調換人員不再受到拒絕， 讓他們順利完成採訪任務。該會亦要求特區政府檢討今次事件及安排流程，避免再有同類情況發生， 同時要做好各方協調，確實保障傳媒及新聞工作者的合法合理權益。

香港新聞行政人員協會的會員包括香港各大傳媒的新聞行政人員，包括總編輯、副總編輯、採訪主任、副採訪主任等，宗旨為維護及促進新聞自由，加強會員間的了解和合作，積極發揚專業團結精神，建立專業操守道德標準，維持專業尊嚴。

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責任編輯：陳葆琳