【東張西望】馬鞍山垃圾屋獨居大叔身份揭開　走廊擲碎玻璃樽鄰居惶恐不安

▲ 馬鞍山垃圾屋獨居大叔身份揭開，走廊擲碎玻璃樽，鄰居惶恐不安。

馬鞍山某屋苑出現垃圾屋，獨居大叔囤積雜物塞爆屋，更霸佔走廊煮食、睡覺，滋擾其他住戶，「恐怖鄰居」令人寢食不安。《東張西望》繼續追訪，揭開男戶主身份。

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在最新一集片段，鄰居陳太表示，該獨居男是中大畢業，就讀化學系，任職化驗師。曾在門口掛起白袍，應是以職業為榮。據該名大叔曾向警察透露的説法，指自己有2百萬股票及2個單位放租，經濟上沒有問題。有住戶表示，大叔指自己囤積雜物是為環保，但實際上只十分影響環境及衛生。

向鄰舍範圍擲碎玻璃、鐵釘

住戶表示，大叔曾有段時間愛吃鹹魚，便在門口掛起整條鹹魚，異味迫使鄰居封起門縫。另外，由於涉事單位内已無法住人，大叔一切起居都在走廊解決，包括切菜煮食、刮魚鱗等行徑。甚至不斷故意製造噪音、將雜物擲在地上發洩，發出巨響滋擾鄰舍。

根據住戶提供的片段，大叔在夜深時分站在門外處理垃圾時，向外出的鄰居發出「汪汪」的叫聲，似不滿鄰居飼養狗隻。更惡劣行為如在走廊擲碎玻璃樽，玻璃散落一地易造成意外。或在鄰居門口放置鐵釘；鄰居陳太就曾被鐵釘刺破鞋底。陳太表示，大叔還發表縱火言論，令她日後一直提心吊膽：

我們其實好危險，唔知佢幾時會縱火！

暴力行徑嚇壞主持

《東張西望》主持成功追訪涉事大叔。面對訪問，大叔對話如流，更操流利英文，指這是他的生活習慣。不過，大叔在追訪過程中突然將手推車擲向地下，嚇壞主持。

關於類似行徑，陳太表示，大叔曾拿餐刀指嚇保安員，最後需報警處理。而大叔亦是聰明人，會看對象表現態度，面對警察時十分恭敬。去年7月，管理處將多年來居民的投訴轉向法庭處理，大叔因此需寫「悔過書」，可惜不久後便故態復萌。法官表示，涉事單位内屬私人產權，法庭無權過問，而管理處也只可不斷勸諭，令鄰舍們大感無奈。

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意圖傷害他人行爲可判監禁

大律師陸偉雄指出，大叔擲玻璃及鐵釘等行為屬於有意圖傷害目的，危害他人生命，已干犯《刑事罪行條例》第62條，最高刑罰可入獄10年。

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責任編輯：羅嘉欣