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【非凡才能】媽媽不解兒子考試成績變差　查書包發現「千軍萬馬圖」原來暗藏天賦

中小學 19:06 2022/06/29

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一名台灣媽媽因兒子考試成績差，查其書包發現兒子暗藏天賦。

不少父母都緊張孩子的學業，一旦成績退步必定多加注意。台灣一名爸爸分享，其兒子考試成績變差，媽媽查書包後發現他的一幅畫作，畫出千軍萬馬，有如軍事圖般，父母才驚覺兒子或暗藏天賦。

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畫出千軍萬馬如軍事圖

該名爸爸近日於facebook群組「爆廢公社公開版」發帖文，表示「孩子最近考試成績差了，媽媽檢查書包，在書包裡找到一幅畫。」他上載了兒子的畫作圖片，可見一張白紙上畫滿密密麻麻的火柴人，仔細一看就知道不是小朋友一般塗鴉那麼簡單。

圖畫左邊散亂地布滿揮動著武器的騎兵，右邊則是多組排列整齊有序的步兵，看來嚴陣以待，準備迎戰敵軍。騎兵發動攻勢，射箭攻擊另一邊的步兵。小朋友畫得仔細又生動，儼如古代戰場的一幅軍事圖，甚至仔細到令人懷疑每個士兵的動作樣貌都不同。

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網民︰好好栽培

帖文引起一眾網民討論，很多人大讚男童的才華，認為他是非一般孩子，建議父母加以栽培，以免埋沒了小朋友的天賦才能。有網民表示，「他能手工把每個士兵畫出來，代表他很有耐心」、「應該是個軍師，諸葛前世無誤」、「小小年紀就懂排兵佈陣，在古時候可是將才」、「未來的軍師，好好栽培」，「這孩子無可限量」、「畫得真好，有前途」、「有當插畫家的潛能」。

不過，有網民指出，男童的畫作疑似不是原作，去年網上亦出現類似的圖畫。據內地傳媒報道，這是由新疆烏魯木齊一名學生所畫，他花了約2、3小時畫一幅圖，有時甚至要用上近4小時才完成。

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責任編輯︰王明芳

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