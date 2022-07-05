【活得健康啲】3類人飲涼茶愈飲愈傷　中醫解構7款涼茶功效+飲用宜忌

▲ 3類人飲涼茶愈飲愈傷，中醫解構7款涼茶功效+飲用宜忌。

炎炎夏日容易熱氣，不少市民會飲用涼茶降火，但哪款涼茶最有效？是否所有人都適合飲用？飲涼茶時需要注意哪些事？TOPick請教註冊中醫師何慧欣，為大家解答飲涼茶的迷思。

涼茶常飲，但究竟何謂涼茶？何醫師解釋，涼茶是嶺南地區流行的一種草本飲料，一般使用特定中草藥及嶺南道地藥材，例如：夏枯草、菊花、木棉花、金銀花等 ，具有清熱解毒、降火、消暑利濕、防治感冒的功效。

在中醫角度，身體出現熱象，稱之熱氣。症狀如喉嚨乾、喉嚨痛、口乾舌燥、長口瘡等。間中出現這些熱象，可飲適當涼茶舒緩。不過，某些體質如脾胃虛寒、正值月經期間或感冒未清者，都不應飲用涼茶。

7款常見涼茶

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另外，可食用的龜苓膏同樣有下火功效。何醫師介紹，龜苓膏是以龜板、土茯苓爲主要材料。龜板可清熱滋陰，土茯苓可清熱解毒、利濕。特別針對易有陰虛火旺的熱象，例如口乾舌燥、有口瘡、口臭人士。亦針對因肝膽或脾胃濕熱情況引起的皮膚問題，例如暗瘡、急性濕疹、皮膚炎等。

常見涼茶迷思

1. 涼茶越苦越好？

涼茶並非一定要選最苦、最清熱，應視乎功效。

清熱功效強的涼茶如「廿四味」，所用藥材都偏苦，所以很多人會認爲涼茶越苦，清熱效果越好。不過，一些如肺熱、咳嗽、痰少症狀，飲味道甘甜的雪梨羅漢果茶會更適合，功效上能清肺潤燥、生津、止咳化痰。

2. 經常熱氣，可以常飲用涼茶？

上火時出現喉嚨痛、口乾唇燥，或長口瘡情況，可適量飲涼茶舒緩。但若反覆出現熱象，應尋求中醫治理，避免錯誤飲用涼茶，適得其反。

涼茶雖可迅速將人體熱象去除，但不可每日飲用，且份量不可過多，建議每人每日飲用2杯爲限。

若身體無明顯熱象，或熱象已解除，亦不建議飲用涼茶。因飲用太多涼茶會傷害脾陽，容易引起胃部不適，例如飽肚反胃，嚴重時更會引致腹痛、腹瀉。

3. 寒底人士熱氣時可飲涼茶？

寒底人士較少出現熱氣上火情況。若常有此情況，很可能為「上熱下寒」體質，屬於寒熱錯雜情況。

上熱下寒者，常見於頭面部潮紅、面部反覆出現油脂、暗瘡粉刺等情況；吃少量熱氣食品已容易喉嚨痛、長口瘡等，亦容易腹脹、洩瀉。

香港人常熬夜、吃煎炸食品，上火時選擇飲凍飲、進食生冷食品等進行清熱，長期反而會傷害脾陽，令脾胃功能減弱、氣機受阻，造成脾胃虛寒。聚積在上半身的熱，並無下行及溫暖腎陽，導致熱氣仍聚積於上半身，而反覆出現面部潮紅、出油等問題，形成「上熱下寒」體質。

凍飲令脾陽及腎陽受損，容易出現腹脹、腹痛、腹瀉，最終形成進食冷熱食品都不宜的兩難情況。因此，首要應戒除常吃的煎炸熱氣食品、減少飲用凍飲，從而減少脾胃易虛寒情況；同時亦應尋求中醫師進行治療。

4. 竹蔗茅根未算寒涼，可隨意飲用？

若熱象不明顯，想稍微清熱，可選竹蔗茅根。

竹蔗茅根寒性稍弱，竹蔗亦有稍微清熱利濕功效，能幫助解除不太嚴重的熱象。但仍建議每人每日飲用2杯爲限。

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記者：張沛、黃泳欣