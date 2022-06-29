【畢業禮】畢業不捨校園睡前眼濕濕 關心妍女兒幼稚園深受星級爸媽歡迎

關心妍(Jade)於2009年和金融才俊楊長智結婚，2016年誕下女兒楊榮心(Jovia)，不經不覺女兒已6歲大，快要入讀小學，6月28日更是Jovia最後一日返幼稚園，身為媽媽的Jade也坦言不捨得女兒的幼稚園生活，究竟楊榮心入讀的幼稚園有多吸引，令到Jovia不捨得幼稚園生活。

這兩年，因疫情的關係，家長及學生無奈要接受停課或改為zoom上堂，因此大大減少了面授課程，對於女兒Jovia幼稚園畢業，Jade說：「今日last day，Jovia好唔捨得一班同學仔，有好多都去唔同小學，昨晚臨瞓前都有少少眼濕濕，她都知道成個幼稚園在這個疫情下很不容易，好多謝老師及校長的用心，在網上教學真的不容易，他們都很感激我。」

關心妍續稱，停課期間，她自己擔任女兒的老師，她期望女兒升讀小學後繼續做個喜樂的小朋友。

在疫情中，我是她的『關老師』，沒有上學的日子，我每日和女兒上堂，我覺得很難得，她很記得『關老師』，如果她有不明白的地方，她不能問老師，便會問『關老師』，好感恩，一轉眼她已經6歲，快要成為小學生，希望她喜歡上學，繼續努力學習，做一個喜樂的小朋友。

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雖然課程被疫情衝擊縮短了，在不用上課的日子，Jade化身女兒的『關老師』，除了教導女兒的品德和價值觀外，Jade更希望女兒自小能培養三個價值觀，包括：感恩、有禮和好學。Jade說：

小朋友要懂尊師重道，有長幼之分；另外要識得感恩，明白一切不是必然，要付出才可以得到，將來面對挫折才懂去面對。可能我做義工接觸過不少年青人，知道很多事情需要由細去教，如學識感恩、有禮和好學，相信讀書成績也不會太差。

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銅鑼灣維多利亞行IB重兩文三語

6歲的Jovia就讀提供IB課程的銅鑼灣維多利亞國際幼稚園，是應屆K3畢業生，很多星級爸媽都愛揀選該校，包括天王郭富城女兒Chantelle，而舊校生則有楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、吳君如女兒陳是知、楊冪女兒小糯米、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂、鄭中基女兒Emma等……。

銅鑼灣維多利亞國際幼稚園通過認證，正式成為國際文憑（IB）世界學校，提供兩文三語國際班及雙語國際班。學校另引入美國哥倫比亞大學的讀寫計劃，促進幼兒讀寫能力發展。

總校長孔美琪博士曾接受TOPick訪問時表示，IB可讓幼兒建立探究的學習態度，幫助他們作全面思考，這種態度應從小培養。而校方重視「創客教育」，特設一間課室專作「創客空間」（Maker Space），結合藝術、科技、電腦等元素，可以進行編程（Coding）教學，加入更多與工程有關的建構性遊戲，小朋友有更多機會動手做。

K1學費逾9萬一年

據幼稚園概覽截止2021年9月的資料，銅鑼灣維多利亞國際幼稚園K1班有約210個學額，全年學費大約為$94,589。

此外，孔美琪博士於2005年創辦私立的滬江維多利亞學校，提供一條龍小學、中學及大學預科項目的國際文憑（IB）課程。位於香港仔的滬江維多利亞學校優先取錄銅鑼灣維多利亞國際及維多利亞教育機構幼稚園的畢業生，該校逾90%小一學生均來自維多利亞。

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責任編輯：王明芳