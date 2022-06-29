《迷你兵團2》洛杉磯舉行首映禮　楊紫瓊黃衫登場搶盡鏡

《迷你兵團2》（Minions : The Rise of Gru）於今天（6月29日）在香港上映，日前於洛杉磯舉行首映禮，為英語版本配音的楊紫瓊、喜劇之王史提夫加維（Steve Carell）、金球視后泰拉姬漢森（Taraji P.Henson）、道夫龍格爾（Dolph Lundgren）、丹尼泰豪（Danny Trejo）等出席。

楊紫瓊更以一身「迷你兵團」代表色黃色搶鏡登場。她在《迷你兵團2》中聲演退隱江湖的武林高手周師傅（Master Chow)，現於三藩市唐人街當上針灸醫師，從威龍哥差遣的一班惡霸手上拯救迷你兵團。

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由此迷你兵團被她的武功震懾，請求她收他們為徒，她最後答應，並視之為她職業生涯上最大的挑戰。

至於在香港，《迷你兵團2》電影宣傳車帶著Minions在上星期日（6月26日）巡迴港九兩地，並停泊在中環和旺角街頭，一眾Minions狂迷特意以Minions打扮裝束，到現場與主角Bob、Kevin 及Stuart見面和打卡，氣氛十分熱鬧。

▲ 《迷你兵團2》在香港宣傳情況。