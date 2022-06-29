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【七一回歸】馬會七一有馬跑有舞跳　特設回歸盃及粵港盃

社會 19:37 2022/06/29

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馬會將於7月1日舉辦回歸盃及粵港盃。（資料圖片）

香港賽馬會將在7月1日假沙田馬場舉辦「香港共慶回歸25周年賽馬日」，當日除了兩場焦點賽事外，更會有歌舞表演、互動遊戲和展覽。馬會提醒入場人士必須年滿18歲；所有場所只容許已預先訂座的人士進入。

「香港共慶回歸25周年賽馬日」將於7月1日上午11時開放入場，並於中午12時20分開始綜合匯演環節。馬會介紹，綜合匯演將由馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金得主女高音葉葆菁，以及馬會獎學金得主蕭凱恩獻唱一系列廣東經典金曲；同場還有馬會音樂及舞蹈獎學金得主黃銘熙編排的舞蹈表演。

匯演過後正式進入「戲肉」，當日將有10場精彩賽事，當日三Ｔ多寶將推高至1,600萬元，如10元一注獨中，估計彩金可高達$2,500萬元。當日重點賽事包括第7場的「香港共慶回歸25周年盃」及第6場的「粵港盃」。

活動詳情如下：

  • 活動: 香港共慶回歸25周年賽馬日
  • 日期: 2022年7月1日 (星期五)
  • 地點: 沙田馬場
  • 時間:
    • 上午11時 – 開放入場
    • 中午12時20分 – 綜合匯演
    • 下午1時 至5時50分 (共10場精彩賽事)
  • 重要賽事:
    • 粵港盃 (第6場)
    • 香港共慶回歸25周年盃 (第7場)
  • 其他活動
    • 綜合匯演
    • 「25年我最難忘賽馬時刻」互動遊戲
    • 「與你並肩每一天」巡迴展覽
    • 「小龍馬」藝術作品
    • 從化馬場虛擬遊
    • 特色美食

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責任編輯：陳梓蔚

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