【七一回歸】馬會七一有馬跑有舞跳　特設回歸盃及粵港盃

▲ 馬會將於7月1日舉辦回歸盃及粵港盃。（資料圖片）

香港賽馬會將在7月1日假沙田馬場舉辦「香港共慶回歸25周年賽馬日」，當日除了兩場焦點賽事外，更會有歌舞表演、互動遊戲和展覽。馬會提醒入場人士必須年滿18歲；所有場所只容許已預先訂座的人士進入。

「香港共慶回歸25周年賽馬日」將於7月1日上午11時開放入場，並於中午12時20分開始綜合匯演環節。馬會介紹，綜合匯演將由馬會音樂及舞蹈信託基金獎學金得主女高音葉葆菁，以及馬會獎學金得主蕭凱恩獻唱一系列廣東經典金曲；同場還有馬會音樂及舞蹈獎學金得主黃銘熙編排的舞蹈表演。

匯演過後正式進入「戲肉」，當日將有10場精彩賽事，當日三Ｔ多寶將推高至1,600萬元，如10元一注獨中，估計彩金可高達$2,500萬元。當日重點賽事包括第7場的「香港共慶回歸25周年盃」及第6場的「粵港盃」。

活動詳情如下：

活動: 香港共慶回歸25周年賽馬日

日期: 2022年7月1日 (星期五)

地點: 沙田馬場

時間: 上午11時 – 開放入場 中午12時20分 – 綜合匯演 下午1時 至5時50分 (共10場精彩賽事)

重要賽事: 粵港盃 (第6場) 香港共慶回歸25周年盃 (第7場)

其他活動 綜合匯演 「25年我最難忘賽馬時刻」互動遊戲 「與你並肩每一天」巡迴展覽 「小龍馬」藝術作品 從化馬場虛擬遊 特色美食



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責任編輯：陳梓蔚